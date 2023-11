Mutlaka gidilmesi gereken 5 müze

Her ülkenin kendine has mimarisi, sanat anlayışı, kültürü ve tarihi vardır. Bu kültürel miras müzeler ile görünür. İçerisinde barındırdığı eserler ve hikayeleri ile müzeler her zaman ilgi çekici yerler olmuştur. Zengin tarihi ve kültürel mirasıyla İstanbul, birçok müzeyi bünyesinde barındırır. Bu kültürel yapılardan Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni sizler için araştırdık.