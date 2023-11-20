Mutlaka gidilmesi gereken 5 müze

YEREBATAN SARNICI

◾ Diğer ismi Bazilika Sarnıcı olan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un en köklü tarihi yapılarından biridir. 526-527 yıllarında Bizans İmparatoru I. Justinianus, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için bu sarnıcı yaptırır. Bazilika sarnıcı olarak da bilinen yapı, ismini sarnıcın bulunduğu yerde eskiden bulunan bir bazilikadan alır.

◾ İstanbul'un fethi sonrasında Sarayburnu ve bahçe kapısı civarına su dağıtım merkezi olarak inşa edilir. Sonrasında Osmanlı kendi su tesislerini kurunca bir daha kullanılmaz. 1945'e kadar sarnıç unutulur.

4 asırlık yönetim merkezi: Topkapı Sarayı'nın bölümleri