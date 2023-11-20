Mutlaka gidilmesi gereken 5 müze
Her ülkenin kendine has mimarisi, sanat anlayışı, kültürü ve tarihi vardır. Bu kültürel miras müzeler ile görünür. İçerisinde barındırdığı eserler ve hikayeleri ile müzeler her zaman ilgi çekici yerler olmuştur. Zengin tarihi ve kültürel mirasıyla İstanbul, birçok müzeyi bünyesinde barındırır. Bu kültürel yapılardan Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 20.11.2023
10:58
YEREBATAN SARNICI
◾ Diğer ismi
Bazilika Sarnıcı olan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un en köklü tarihi yapılarından biridir. 526-527 yıllarında Bizans İmparatoru I. Justinianus, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için bu sarnıcı yaptırır. Bazilika sarnıcı olarak da bilinen yapı, ismini sarnıcın bulunduğu yerde eskiden bulunan bir bazilikadan alır.
◾
İstanbul'un fethi sonrasında Sarayburnu ve bahçe kapısı civarına su dağıtım merkezi olarak inşa edilir. Sonrasında Osmanlı kendi su tesislerini kurunca bir daha kullanılmaz. 1945'e kadar sarnıç unutulur.
4 asırlık yönetim merkezi: Topkapı Sarayı'nın bölümleri
◾
Sarnıç, dikdörtgen biçiminde bir alanda bulunan devasa bir yapıdır. Sarnıç'ın içerisinde tam 336 sütun bulunmaktadır. Bunlardan her biri 28 sütun içeren 12 sıra meydana getirirler. 52 basamaklı taş bir merdivenle sarnıca inilir.
◾ Toplam
9.800 metrekare alanı kaplayan S arnıç, yaklaşık 100.000 ton su depolama kapasitesine sahiptir. Kaynaklara göre yağmurdan elde edilen suyu, İmparatorlar ikamet ettiği Büyük Saray ve çevresindeki yapılara dağıtarak yüzlerce yıl şehrin su ihtiyacını karşılamıştır.
Hangi eser, kaç yılda yapıldı?
İstanbul Arkeoloji Müzesi
◾ İstanbul'da nereler gezilir? denildiğinde
İstanbul Arkeoloji Müzesi akla mutlaka gelir. İçerisinde 1 milyon tarihi mirası barındıran Müze, "Arkeoloji Müzesi", "Eski Şark Eserleri Müzesi" ve "Çinili Köşk Müzesi" olmak üzere üç birimden oluşur.
◾ Kültür-sanat meraklılarının gözdesi olan bu mekan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır ve İstanbul'un tarihi semti olan
Sultanahmet'te yer alır.
İstanbul'un 5 tarihi semti
◾ İstanbul Arkeoloji Müzesi,
müze binası olarak inşa edilmiş ender yapılardan biri olarak öne çıkmıştır. Yapı, Neo-Klasik mimarinin en güzel ve görkemli örneklerindendir. Alınlık üzerinde kufi üslupta bir Osmanlıca yazı bulunur ve 'Âsâr-ı Âtika Müzesi' (Eski Eserler Müzesi) yazmaktadır. Bu yazının üstünde bulunan tuğra, padişah II. Abdülhamid' e aittir.
➡
1881 tarihinde Sadrazam Edhem Paşa'nın oğlu Osman Hamdi Bey'in Müze Müdürlüğü'ne atanması Türk müzeciliğinde yeni bir çığır açar.
Sadrazam Edhem Paşa kimdir?
(1818 - 1893) İbrahim Edhem Paşa 19. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış bir devlet adamıdır. Sadrazamlık, hükûmet nazırlığı, Şura-yı Devlet reisliği ve büyükelçilik gibi birçok yüksek kademede görev yapmıştır.
4 asırlık yönetim merkezi: Topkapı Sarayı'nın bölümleri
Topkapı Sarayı
◾ İstanbul'un fethi ardından yapılan Topkapı Sarayı,
1460-1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılır. Fatih'ten sonra gelen padişahlar da bu yapıya ilaveler ekler.
◾ Topkapı Sarayı'na uzun yıllar
denilmiş ve ardından Sarây-ı Cedîd-i Âmire ı Toplu Kapı denilen köşkün isminden dolay Top Kapısı Sarayı adı kullanılmaya başlanmıştır.
◾ 19. yüzyılın ilk yarısında mevcut sarayın devlet protokolü gereklerini karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle
Dolmabahçe Sarayı inşa edilir.
33 yıllık nişane: Yıldız Sarayı