Kültür tarihimizde "kuş dili"

◾ Kuş dili, tarih boyunca çeşitli anlamları ifade etmiştir. Bunlardan ilki çeşitli türlerde kuşların çıkardıkları seslerdir. Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Süleyman'ın kuşlarla konuştuğu anlatılır. Tasavvufta da evliyaların bu dili anladığı rivayet edilir.

◾ Bir diğer anlamı ise zamanla ortaya çıkan gizli ve şifrelenmiş bir dil için kullanılır. Türkçedeki hecelerin başına veya sonuna bazı ekler getirilerek oluşturulur. Genellikle çocukluk döneminde öğrenilen eğlenceli bir oyundur.

◾ En son anlamı ise ıslık dilidir. Giresun'daki halkın engebeli ve birbirinden oldukça uzak derin vadilerde birbirleriyle iletişim kurmak için ortaya çıkmıştır.