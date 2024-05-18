Atomik Alışkanlıklar'dan alıntılar

Günden güne çağımızın zorunlu kıldığı, modern alışkanlıkların tutsağı haline geliyor, benliğimizi unutuyoruz. İyi ya da kötü alışkanlıkları ayırt edemez halde buluyoruz kendimizi. Bu davranış kalıpları, çift tarafı keskin bir kılıç gibi. İyi alışkanlıklar lehimize işleyebildiği gibi kötü alışkanlıklar da aleyhimize işleyerek bir ömrü heba etmemize neden olabiliyor. Tam bu noktada bir farkındalık yaşamamız gerekiyor. James Clear, Atomik Alışkanlık kitabında, davranış değişikliği sürecinin her zaman "farkındalıkla" başladığını anlatıyor. İşte, bu kıymetli eserden sizler için alıntılar derledik.