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Atomik Alışkanlıklar'dan alıntılar

Günden güne çağımızın zorunlu kıldığı, modern alışkanlıkların tutsağı haline geliyor, benliğimizi unutuyoruz. İyi ya da kötü alışkanlıkları ayırt edemez halde buluyoruz kendimizi. Bu davranış kalıpları, çift tarafı keskin bir kılıç gibi. İyi alışkanlıklar lehimize işleyebildiği gibi kötü alışkanlıklar da aleyhimize işleyerek bir ömrü heba etmemize neden olabiliyor. Tam bu noktada bir farkındalık yaşamamız gerekiyor. James Clear, Atomik Alışkanlık kitabında, davranış değişikliği sürecinin her zaman "farkındalıkla" başladığını anlatıyor. İşte, bu kıymetli eserden sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 18.05.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 10:37
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En çok alışkanlık halini alan ürünlere baktığınızda, bu ürün ve hizmetlerin en iyi yaptığı şeylerden birinin hayatınızdaki zahmet ve pürüzleri gidermesi olduğunu fark edeceksiniz.

James Clear

Onlarda İnsandı romanından alıntılar

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Düzenli ağırlık antrenmanına tepki veren vücut kasları gibi, beynin belli bölgeleri de kullanıldıkça duruma uyum sağlıyor ve kullanılmadıklarında köreliyorlar.

James Clear

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Öğrenmenin en etkili biçimi planlama değil, pratiktir.

James Clear

Cengiz Dağcı'nın kaleminden "Benim Gibi Biri" romanı

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Hareket halinde olmaya değil, eyleme geçmeye odaklanın.

James Clear

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Alışkanlık oluşturma, bir davranışın tekrarla artarak daha otomatik bir hal alması sürecidir.

James Clear

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