Tevhidin İslam mimarisindeki yansıması: Bütünlük

💠 Dinimiz İslâm tevhit dinidir. Tevhid, Allah'ı zâtında, sıfatlarında, fiillerinde bir kabul etmek, onu yegane tapınılan varlık olarak tanımak demektir. Son hak din olan İslam'ın bütün temel umdelerinin altında yatan esas gaye tevhittir.

💠 Ayrıca dinimizi diğer dinlerden ayıran en merkezi unsur tevhittir. Diğer pek çok dinde Allah'ın dışında ilahlar olduğu varsayılır, bu da dinimiz İslam ile bütün bütün zıt yönde bir anlayıştır.

💠 Tevhit, İslam'ı ayakta tutan hayat suyu gibi bu yüce dinin bütün uzuvlarına sızar ve gittiği her yere mührünü basar. İslam'ın sanatını, ihtişamını gösteren her şeyde Cenab-ı Hakk'ın tevhit mührü tezahür eder.