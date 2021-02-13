Rahmet ve mağfiret iklimi üç aylar hakkında hadisler

"Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir."

(Tevbe suresi, 36. ayet)

➡ Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen haram aylar müfessirlere göre Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır.

Üç aylar ve kandiller ne zaman?