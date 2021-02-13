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Üç aylar hakkında bilgi… Üç ayların isimleri…

Müslümanlar olarak heyecanla beklediğimiz manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 13 Şubat 2021 Cumartesi itibariyle başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zamanları bol ibadetle geçirmek gerekiyor. İslam'da mübarek kabul edilen Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri de üç aylarda yer alıyor. Faziletleri bol olan üç aylarda kaza ve nafile namazların kılınması, oruç tutulması ve tövbe edilmesi tavsiye ediliyor. İşte, üç aylar hakkında bilgi… Üç ayların isimleri…

Giriş Tarihi: 13.02.2021 10:12
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ÜÇ AYLARIN İSİMLERİ
ÜÇ AYLARIN İSİMLERİ

İslam kültür ve geleneğinde de üç aylar mübarek sayılmıştır. Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, Müslümanlar için üç ayların önemini arttırmış; İslam âlemi ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olmuştur.

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Peygamber Efendimiz bu ayların başlaması ile "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; çokça nafile oruç tutardı. İşte, üç ayların isimleri…

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RECEB
RECEB

Receb ayı, hicrî yılın 7. ayıdır. Kelime anlamı "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" manasına gelen recb kökünden türemiştir. Savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biri ve üç ayların ilkidir.

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ŞABAN
ŞABAN

Şaban ayı, hicrî yılın 8. ayıdır. "Dağılmak, gruplara ayrılmak" manasındaki şa'b kökünden türemiştir. Receb'ten sonra Ramazan'dan önce olan Şaban ayı, üç aylardan ikincisidir.

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Peygamber Efendimiz Ramazan ayı dışında en çok bu ayda oruç tutmuştur.

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RAMAZAN
RAMAZAN

Ramazan ayı, hicrî yılın 9. ayıdır. "Günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarındaki ramad masdarından veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer" mânasındaki ramdâ' kelimesinden türediği düşünülmektedir.

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Allah'ın oruç tutmayı farz kıldığı bu ay, üç ayların sonuncusudur. "Bin aydan hayırlı gece" olarak müjdelenen Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde yer alır.

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HARAM AYLAR
HARAM AYLAR

Haram Aylar, savaşmanın haram sayıldığı dört aydır. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb'den oluşur.

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Cahiliye devri Arapları, kamerî esasa göre tespit ettikleri yılın 12 ayını 4 haram ay ve Safer, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemâziyelâhir, Şâban, Ramazan, Şevvalden oluşan 8 "olağan ay" olarak ikiye ayırmışlardır.

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