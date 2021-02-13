Üç aylar hakkında bilgi… Üç ayların isimleri…
Müslümanlar olarak heyecanla beklediğimiz manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 13 Şubat 2021 Cumartesi itibariyle başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zamanları bol ibadetle geçirmek gerekiyor. İslam'da mübarek kabul edilen Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri de üç aylarda yer alıyor. Faziletleri bol olan üç aylarda kaza ve nafile namazların kılınması, oruç tutulması ve tövbe edilmesi tavsiye ediliyor. İşte, üç aylar hakkında bilgi… Üç ayların isimleri…
Giriş Tarihi: 13.02.2021
10:12
Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, Müslümanlar için üç ayların önemini arttırmış; İslam âlemi ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olmuştur. İslam kültür ve geleneğinde de üç aylar mübarek sayılmıştır.
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Peygamber Efendimiz bu ayların başlaması ile
şeklinde dua eder; çokça nafile oruç tutardı. İşte, üç ayların isimleri… "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır"
"Dağılmak, gruplara ayrılmak" manasındaki şa'b kökünden türemiştir. Receb'ten sonra Ramazan'dan önce olan Şaban ayı, üç aylardan ikincisidir. Şaban ayı, hicrî yılın 8. ayıdır.
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Peygamber Efendimiz Ramazan ayı dışında en çok bu ayda oruç tutmuştur.
"Günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarındaki ramad masdarından veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer" mânasındaki ramdâ' kelimesinden türediği düşünülmektedir. Ramazan ayı, hicrî yılın 9. ayıdır.
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Allah'ın oruç tutmayı farz kıldığı bu ay, üç ayların sonuncusudur.
olarak müjdelenen Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde yer alır. "Bin aydan hayırlı gece"
Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb'den oluşur. Haram Aylar, savaşmanın haram sayıldığı dört aydır.
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Cahiliye devri Arapları, kamerî esasa göre tespit ettikleri yılın 12 ayını 4 haram ay ve Safer, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemâziyelâhir, Şâban, Ramazan, Şevvalden oluşan 8 "olağan ay" olarak ikiye ayırmışlardır.
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