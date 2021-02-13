Üç aylar hakkında bilgi… Üç ayların isimleri…

İslam kültür ve geleneğinde de üç aylar mübarek sayılmıştır. Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, Müslümanlar için üç ayların önemini arttırmış; İslam âlemi ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olmuştur.

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Peygamber Efendimiz bu ayların başlaması ile "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; çokça nafile oruç tutardı. İşte, üç ayların isimleri…