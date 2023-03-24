Osmanlı'nın silinmez izi

◾ Bu durum 2015 senesinde İtalyan Arşivi, "Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi"' koleksiyonunda ortaya çıkan bir kayıt ile kanıtlanmış oldu. 1931 yılında İtalyan bir subay tarafından kasete alınan bu ses kaydında Libyalı bir Müslüman Ramazan manisi okuyor.

◾ Arşive "Trablus Arap Ayinleri - Davulcu - Ramazan Geceleri" ismiyle kaydedilen belge, "Besmeleyle çıktım yola" diye başlayan bu güzeller güzeli maninin bir Ramazan davulcusu tarafından söylendiğini ortaya çıkarıyor.

◾ Orta Anadolu lehçesi ile söylenen mani ayrıca 1711 -1835 yılları arasında Libya'yı Osmanlılar adına yöneten Karamanlı Hanedanı'nın Türkçeyi halk arasında yaygınlaştırdığını da kanıtlıyor.

Osmanlı'da Ramazan ayı nasıl geçerdi?