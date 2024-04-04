Oruç ve sabır

◼ İslami yaşantı içinde sabır, insan yetiştiren bir okuldur. Başımıza gelen pek çok musibetin ardında sabretmenin zıttı olan acele etmek eylemi vardır. Sabır ise insan-ı kamil olmanın ilk şartıdır. ◼ İnsan zamanla öğrenir, zamanla ve yaptıkça belli melekeler kazanır. Hakeza sabır da bunlardan birisidir. Peki, sabretmenin bir okulu var mıdır? Ramazan bize ne öğretir? ◼ Sabır eyleminin en güzel öğretmeni, sabretmenin okulu içerisinde bulunduğumuz rahmet mevsimi, huzur iklimi Ramazan-ı Şerif'in yegane ibadeti olan oruçtur. ◼ Müslümanlar her eylem için kendilerine en güzel temsili örnek kabul ederler. Burada da yegane ölçümüz Allah Resulü'dür. Böylece sabretmenin sırrına vakıf olabiliriz. 'Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır.' Bakara Suresi 183-184 Bakara Suresi 183-184 Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın Bakara Suresi 183-184 Tefsiri ◼ Oruç Allah'ın buyruğunu yerine getirmek için veya farz yahut vâcip olmamakla birlikte O'nun hoşnutluğunu kazanmak için nâfile ibadet niyetiyle müminin, belirli bir süre zarfında her türlü yemeyi, içmeyi ve cinsî ilişkiyi terketmesidir. İslâm'ın getirdiği oruç, zamanı, süresi, şartları, hangi fiillerle ve davranışlarla bozulduğu, tanınan kolaylıklar bakımından daha önceki dinlerde ve milletlerde gör. Tefsirin devamını okumak için tıklayın ◼ Müslümanlar Ramazan ayında en çok Allah Teala'nın emirlerine itaat etmeye alışırlar. Bu yönüyle oruç insan nefsinin kırılması, zevk ve hevadan uzaklaşmak için önemli bir öğreticidir. ◼ İnsan oruçlu kaldığı zaman zarfında kendisini kötülükten uzak tutar ve iyiliklere yönelme çabası içinde olur. Bu çaba en çok sabır alanında kendini gösterir. ◼ İtidal üzere olmak, tahammül göstermek, ezaya katlanmak ve dertlere karşı mukavemet göstermek olarak anılan sabır, Müslümanın nişanelerinden bir nişanedir. ◼ İmam Nevevi, 'Sabır, nefsi emredilen şeyleri yapmaya mecbur kılmaktır. Bu da ibâdetlerin meşakkatlerine, belâlara ve günah dışındaki zararlara tahammülle gerçekleşir' sözleriyle sabrı izah eder. Oruç ve Düşünce: Bir Terbiye ve Tâlim Yöntemi Olarak Açlık ◼ İslam uğruna en çok çile çeken şüphesiz ki Allah Resulü Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) Mustafa'dır. Resul-i Ekrem (SAV) tüm eziyet ve saldırılar karşısında davasından vazgeçmez. Resulullah (SAV) buyurdu: 'İşittiği bir sözün eziyetine karşı, Allah Teala'dan daha çok sabreden yoktur. Zira müşrikler O'na çocuk nisbet ediyorlar da O yine onlara afiyet ve rızık vermeye devam ediyor.' (Buharî, Edeb 71) ◼ Oruç ibadetinin içindeki sabır bir kimseyi hakiki manada mümin yapabilecek denli büyüktür. Çünkü insanın Allah Teala'nın rızası için dünyevi lezzetlerden vazgeçmesi onda manevi kapıların açılmasına vesile olur. ◼ Orucun en önemli hikmetlerinden birisi de budur: Oruç kişiyi adeta bir sabır taşı haline getirir. Onu dilinden, belinden ve elinden emin bir Müslüman kılar. ◼ Oruç hem insanlığa sabretmenin öğretildiği bir mecra hem de Müslümanların dünyevi tehlikelerden korunması için bir kalkandır. Bu özellik hadis-i şeriflerde de yer bulur. Resulullah (SAV) buyurdu: 'Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, 'Ben oruçluyum.' desin…' (Buhârî, Savm 2) ◼ Oruç, insanlığa sabretmeyi öğretmesi bakımından sorunların çözülmesi, ortadan kaldırılması noktasında ciddi katkı sunar. İnsanın manevi hastalıklarını oruç büyük bir şekilde çözer. ◼ Fiziki rahatsızlıklar noktasında da orucun ciddi çözümleri mevcuttur. Hastalıkların kökünde fazla yemek vardır. Oruç bize itidali, sabretmeyi ve riyazeti öğrettiği için hastalıklarımızdan şifa bulmamızı da kolaylaştırır. ◼ Oruç tutarak ve sabrı yaşayarak hayatımıza tatbik ederek Hak Teala'nın övdüğü, Resulullah'ın (SAV) vasfettiği salih kullardan olabiliriz. ◼ Burada mühim olan Ramazan-ı Şerif'te oruç ibadeti vesilesiyle hayatımıza nakşettiğimiz sabretme huyunu hayatımızın geri kalanında da sürdürebilmektir.