Oruç ve sabır

◼ Müslümanlar Ramazan ayında en çok Allah Teala'nın emirlerine itaat etmeye alışırlar. Bu yönüyle oruç insan nefsinin kırılması, zevk ve hevadan uzaklaşmak için önemli bir öğreticidir.

◼ İnsan oruçlu kaldığı zaman zarfında kendisini kötülükten uzak tutar ve iyiliklere yönelme çabası içinde olur. Bu çaba en çok sabır alanında kendini gösterir.