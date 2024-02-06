Miraç hadisesi ile ilgili kavramlar

MESCİD-İ AKSA

🔺 Mescid-i Aksa, Müslümanlar için kutsaldır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olduğundan ziyadesiyle ehemmiyet gösterilmesi gereken bir mesabededir.

🔺 Sadece Kubbetü's Sahra'dan ibaret değildir. Burası 144 dönümlük alandadır ve sayısı neredeyse iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik etmektedir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Götür Müslümana selam diyordu

Dayanamıyorum bu ayrılığa

Kucaklasın beni İslâm diyordu

Mehmet Akif İnan

Mehmet Akif İnan kimdir?

Mehmet Akif İnan, Türk şair, yazar, araştırmacı ve öğretmendir. 12 Temmuz 1940, Şanlıurfa'da dünyaya gelir. 1952 yılında İlkokulu bitirip 1958'de Urfa Lisesi'nden Maraş Lisesi'ne geçer. Aynı yıl bir grup arkadaşıyla Derya Gazetesi'ni çıkarır. Bir yıl sonra Maraş Lisesi'nden mezun olur ve ilk konferansını Urfalı Şairler üzerine verir. Edebiyatımızın önemli simalarından biri olan Akif İnan, 6 Ocak 2000, Şanlıurfa'da hayata veda eder.