Miraç hadisesi ile ilgili kavramlar
Üç aylar, Müslümanlar için rahmet mevsimidir. Böylesine hikmetli bir dönemin içinde İslam aleminin özel gün ve geceleri bulunur. Bunlardan biri Miraç Kandili'dir. Miraç, Hz. Peygamberin (SAV) Mekke'den Kudüs'e gitmesini, oradan da semaya yükselmesini ifade eden isimdir. Miraç hadisesi ile ilgili birçok terim vardır. İşte, birbirinden kıymetli Miraç kavramları...
Giriş Tarihi: 06.02.2024
12:49
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
13:55
MİRAÇ
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Arapça kökenli olan "miraç" kelimesi, anlamlarına gelen "yukarı çıkmak, yükselmek" "uruç" sözcüğünden türemiştir. Bu kelime daha sonra ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. "Peygamber Efendimizin (SAV) göğe yükselişini ve Allah (CC) katına çıkışını"
Urdı miraç kasdına yüridi âbdestine Secde kıldı dostuna demedi yakın ırak Gitdi yik Hazreti getürdi Burak atı Nûrdan idi hil'ati gözi gevher yüzi ak
Yunus Emre
Yunus Emre kimdir?
Yunus Emre, 13. yüzyılın son yarısı ve 14. yüzyılın başlarında Anadolu sahasında yetişen Türk şair ve mutasavvıftır.
Miraç Kandili nedir, önemi ve fazileti
İSRA
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İsra sözcüğü, Arapça kökenli "sirayet" kelimesinden türemiş olup anlamlarını karşılamaktadır. Bu hadise, "yürütme, gönderme" şeklinde yorumlanmaktadır. "Peygamberimizin (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkışı"
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Şâm-ı isrâda doğan mâh aşkına
Enderunlu Vasıf
Enderunlu Vasıf kimdir?
Enderunlu Vasıf, tam adıyla Enderunlu Osman Vasıf Bey, 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı divan şairidir.
BURAK
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Arapça kökenli "burak" sözcüğü, anlamına gelen "parıldamak, şimşek çakmak" berk kelimesinden türetilmiştir. renginin saf ve parlak oluşu veya çok hızlı hareket edişi sebebiyle bu adı alır.
🔺 Aynı zamanda
burak, manasına gelmektedir. "Hz. Muhammed'in (SAV), üzerine binerek Mîrâca çıkması için emrine verilen semâvî binek"
Cebrail tutdı Burak bindi ana Hoş yöneldi yüridi Hak'dan yana Aldı gitti Mustafa'yı Cebrail Önüne düşdi ana oldı delil Yolda çok türlü acaib gördi hem Geldi kuds'e irdi urdı ol kadem
Süleyman Çelebi - Vesiletü'n- Necât
Süleyman Çelebi kimdir?
Süleyman Çelebi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa'da Ulu Camii imamı ve mutasavvıftır. Tek eseri, Türkçe kaleme alınmış mevlidlerin ilki ve en meşhuru olan Vesîletü'n-necât'tır.
Süleyman Çelebi'nin bilinmeyen şiirleri
MESCİD-İ AKSA
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Mescid-i Aksa, Müslümanlar için kutsaldır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olduğundan ziyadesiyle ehemmiyet gösterilmesi gereken bir mesabededir.
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Kubbetü's Sahra'dan ibaret değildir. Burası 144 dönümlük alandadır ve sayısı neredeyse iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik etmektedir.
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde Götür Müslümana selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslâm diyordu
Mehmet Akif İnan
Mehmet Akif İnan kimdir?
Mehmet Akif İnan, Türk şair, yazar, araştırmacı ve öğretmendir. 12 Temmuz 1940, Şanlıurfa'da dünyaya gelir. 1952 yılında İlkokulu bitirip 1958'de Urfa Lisesi'nden Maraş Lisesi'ne geçer. Aynı yıl bir grup arkadaşıyla Derya Gazetesi'ni çıkarır. Bir yıl sonra Maraş Lisesi'nden mezun olur ve ilk konferansını Urfalı Şairler üzerine verir. Edebiyatımızın önemli simalarından biri olan Akif İnan, 6 Ocak 2000, Şanlıurfa'da hayata veda eder.
REFREF
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Arapça kökenli "refref" sözcüğü, manalarındaki "kanat çırpmak, konmak için havada çırpınmak; parlamak" reff sözcüğünden türemiştir. Miraç gecesinde Hz. Peygamberi (SAV) taşıdığı kabul edilen binek olarak da bilinmektedir.
Refref-süvâr oldu yolunda habîb-i Hak Seyretdi lâ-mekâna kadar râh-ı vahdeti
Rahmî'nin Miraciyesi
Mescid-i Aksa'nın kapıları