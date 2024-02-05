Miraç Kandili nedir, önemi ve fazileti
Miraç kandili, İslam alemi için oldukça ehemmiyet gösterilmesi gereken yerde olduğundan her sene Müslümanlar tarafından büyük bir heyecan ile beklenir. 2024 Miraç kandili 6 Şubat Salı gününe denk geliyor. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) İsra ve Miraç hadisesini yaşadığı ve Müslümanlara namazın farz kılındığı Miraç kandilini nasıl ifa etmek gerekir? Miraç kandilinin fazileti nedir? Hangi ibadetler yapılır? Miraç Kandili ibadetleri neler?
Giriş Tarihi: 05.02.2024
18:11
MİRAÇ KANDİLİ
🔸
İslam aleminin heyecan ile beklediği maneviyatlı tarihlerden biri de "Miraç kandili"nin olduğu gündür. 2024 Miraç kandili, 6 Şubat Salı gününe denk gelmektedir.
🔸 Dünyanın birçok noktasında Müslümanlar böylesine hikmet yüklü bir günü ve gecesini, ellerinden geldiğince ibadetle
ihya etme gayreti içinde olurlar.
Miraç ne demek?
MİRAÇ KELİMESİNİN MAHİYETİ
🔸
Arapça kökenli "miraç" sözcüğü, manalarına gelmektedir. "yükselmek, yukarı çıkmak" Miraç Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mekke'de bir gece Rabbimizin daveti üzerine sonsuz kudretinin gösterilmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan yolculuğun ve mucizevî buluşmanın adıdır.
Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa, Müslümanların kutsalı, Müslümanların ilk kıblesidir. Burası 144 dönümlük alana kuruludur.
MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
🔸
Miraç hadisenin gerçekleşmesi, Sevgili Peygamberimiz (SAV) çok sevdiği iki sahabesinin vefatı ile oldukça müteessir olması ve bunun ardından İslam'a yaptığı davetlere rağmen müşriklerin bitmek bilmeyen zulümlerinden dolayı yeryüzü kendisine dar gelmesiyle başlar.
🔸 Allah-u Teâla (CC) hem Peygamber Efendimizi (SAV)
teselli etmek hem de karşı karşıya kaldığı güçlüklerin benzerini kendisinden önceki peygamberlerin de yaşadığını yakinen idrak edebilmesi adına İsra gecesinde Hz. Muhammed'i (SAV) diğer nebilerle buluşturur.
Miraç Gecesi'nde nelere dikkat edilmeliyiz?
MESCİD-İ AKSA'DA NAMAZ KILMASI
🔸 Aralarında
mahiyetini anlayamayacağımız, idrak edemeyeceğimiz üzere faziletlerle dolu, âlemler ötesi bir mevkide kendisi ile görüşme gerçekleşmiştir.
🔸
Miraç'tan dönen Peygamberimiz (SAV), çevresindekilere Mescid-i Aksa'ya gittiğini, namaz kılıp döndüğünü söylediğinde bulunduğu yerdeki birçok kişi alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimize inanmamışlardır.
EĞER O SÖYLEDİYSE DOĞRUDUR
🔸 Peygamber Efendimizin (SAV) anlattıklarını işiten yakın arkadaşı
Hz. Ebubekir (RA) ise diyerek alemlerin peygamberine olan ''eğer O söylediyse doğrudur'' sadakat ve bağlılığını aşikar bir şekilde belli etmiştir.
🔸 İşte bundan ötürüdür ki
Miraç hadisesi, biz Müslümanlara "sadakati, teslimiyeti ve bunların ne kadar değerli olduğunu gösteren bir ders" olmuş ve günümüze de bu şekilde aktarılmıştır.
Hz. Ebubekir (RA)
İslam'ın dört halifesinden biri olan Hz.Ebubekir (RA), Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) yol arkadaşı ve en sadık dostudur.
Miraç kandili önemi ve fazileti