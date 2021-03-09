Miraç Kandili'nin anlamı nedir? Miraç kandili önemi ve fazileti...

📌 Risaletin ilk yıllarında putperestler, Müslümanlara yaptıkları zulmü artırdı. Onların bu baskısı birkaç sene sonra Peygamberimizin ailesiyle az sayıdaki Müslümanlara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü.

➡ Üç yıl süren ve büyük acılara sebep olan bu boykotun ardından Resulullah (sav), kısa aralıklarla eşi Hz. Hatice ile amcası ve hamisi Ebu Tâlib'i kaybetti. Dolayısıyla bu yıla 'hüzün yılı' denildi.

➡ Bu acılı olayların ardından yüce Allah, bir bakıma Resulünü, sabır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi. Bunun için Miraç olarak anılan büyük mucizevi olayı gerçekleştirdi.

Fikriyat podcast uygulamasından Prof. Dr. Casim Avcı ile

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