Miraç ne demek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi

Miraç ne demektir?

🔹Miraç kelimesi, "yukarı çıkmak, yükselmek, merdiven" manasına gelir ve urûc kökünden türemiştir. Miraç olayı, Hz. Peygamber'in (SAV) göğe yükselişini ve Allah (CC) katına çıkışına denir.

🔹 Hadise, Peygamberimiz'in (SAV) Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkışı şeklinde yorumlandığından kaynaklarda yaygınlıkla "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçiyor olsa da Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de ifade edilir.

🔹 Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 tarihine denk geliyor.