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Miraç ne demek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi

Kandiller Müslümanlar için arınma ve Allah'a (CC) yaklaşma vesilesidir. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının 27. gecesi, her yıl Miraç Kandili olarak kutlanır. Bu mübarek gecede Müslümanlara birçok müjde verilmiştir. Bunlardan en önemlisi elbette Miraç hadisesidir. Peki, Miraç hadisesi nasıl gerçekleşti? Miraç Kandili'nin anlamı ve önemi nedir?

Giriş Tarihi: 17.02.2023 19:27
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Miraç ne demektir?

🔹Miraç kelimesi, "yukarı çıkmak, yükselmek, merdiven" manasına gelir ve urûc kökünden türemiştir. Miraç olayı, Hz. Peygamber'in (SAV) göğe yükselişini ve Allah (CC) katına çıkışına denir.

🔹 Hadise, Peygamberimiz'in (SAV) Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkışı şeklinde yorumlandığından kaynaklarda yaygınlıkla "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçiyor olsa da Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de ifade edilir.

🔹 Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 17 Şubat 2023 tarihine denk geliyor.

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Miraç gecesinin anlamı

🔹 Miraç olayının iki aşamada meydana geldiği kaynaklarda geçer. Peygamberimiz Efendimiz'in (SAV) bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denir. Bu ayrımın nedeni her iki terimin naslarda geçmesinden kaynaklanır.

🔹 Sery (gece vakti yürüme, geceleyin yolculuk yapma) kökünden türemiş isrâ kelimesi, Kur'an'da aynı adlı bir sureye adledilmiştir.

*Nas ne demektir?

Yüce Allah'ın (CC) ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) sözlerini ifade eder.

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🔹 İsrâ suresinde, Yüce Allah'ın (CC), Peygamber Efendimiz'e (SAV) yaptırdığı yolculuk şu şekilde geçer:

" Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsrâ, 1.ayet)

🔹 Miraç kelimesi Kur'an'da geçmez. Fakat çoğulu olan meâric "yükselme dereceleri" anlamında Meâric suresinde geçer.

İsra suresini okumak ve dinlemek için tıklayınız.

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Miraç gecesinin önemi

🔹 Miraç gecesi, İslam kültüründe oldukça önemlidir. İnsanlara Allah'ı (CC) hatırlatan, güzel ibadetler yapmaya teşvik eden hayırlı bir gecedir. Bunun yanında Miraç olayı Peygamber Efendimiz (SAV açısından, Müslümanlara Allah'ın (CC) verdiği hediyeler açısından da oldukça önemlidir.

🔹 Peygamber Efendimiz'in (SAV) aktardığına göre Miraç'ta bize üç hediye verilir:

İlki, "İstikameti doğru olan, yanlışlarından dönen herkes cennete gidecektir." müjdesidir.

Miraç Kandili orucu

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İkincisi namaz ibadetidir. Müslümanların miracı, Peygamber Efendimiz'in (SAV) "gözümün nuru" olarak nitelediği ibadet olan namaz, Miraç gecesinde bize Müslümanlara farz kılındı. Bu yüzden bilhassa bu mübarek gecede farz namazların ardından kaza namazları ve nafile namazları kılmak önerilir.

Üçüncüsü ise Bakara suresinin son iki ayeti olan "Amenerrasulü" olarak bilinen dua, bu gece Peygamberimiz'e (SAV) indirildi.

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