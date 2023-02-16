Miraç Kandili orucu 2023, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

🔹 Risaletin ilk yıllarında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV) ve Müslümanlar, Mekke'deki müşriklerin zulümlerine maruz kalır.

🔹 Eziyetlerin boyutu o kadar büyür ki Mekkeli putperestler, Müslümanları 3 sene sürecek maddi ve manevi büyük bir boykota maruz bırakırlar. Boykotun sona erdiği vakitlerde ise Allah Resulü (SAV), önce kendisini destekleyen amcası Ebu Talib'i, sonra da hanımı Hz. Hatice'yi kaybeder.

🔹 Ümitlerin tükenme noktasına geldiği o günlerde Rabbimiz (CC), Efendimizi (sav) huzuruna kabul ederek İsrâ ve Miraç ile şereflendirir. Böylelikle Miraç hadisesi Medine'ye hicretten tam 18 ay evvel yaşanmış olur.

Miraç Kandili'nde ne yapılır? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler