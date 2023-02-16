Miraç Kandili orucu 2023, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?
17 Şubat 2023 tarihinde tüm İslam alemini coşkuyla Miraç Kandili'ni ihya edecek. Miraç Gecesi'nde Peygamber Efendimiz (SAV), Yüce Allah'ın davetiyle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da ilahi huzura yükselir. Bu mukaddes geceyi idrak etmek isteyen Müslümanlar, "Miraç Kandili orucu nasıl tutulur" sorusunu merak ediyor. Peki, Miraç Kandili orucu hangi gün tutulacak? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?
Giriş Tarihi: 16.02.2023
18:43
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
08:54
🔸 Hicri takvime göre Recep ayının
27'nci gecesi olan Miraç Kandili, İslam'da saygı gösterilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi istenen bir gündür.
🔸 Miraç Kandili, bu yıl
17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecektir. Bu mübarek gün ve gecede yer yıl olduğu gibi İslam alemi yine dualar ile bir araya gelecek, oruçlar tutulacak, tövbeler edilecek, namazlar kılınacak, zikirler çekilecektir.
MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
🔹 Risaletin ilk yıllarında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV) ve Müslümanlar, Mekke'deki müşriklerin zulümlerine maruz kalır.
🔹 Eziyetlerin boyutu o kadar büyür ki Mekkeli putperestler, Müslümanları 3 sene sürecek maddi ve manevi büyük bir boykota maruz bırakırlar. Boykotun sona erdiği vakitlerde ise Allah Resulü (SAV), önce kendisini destekleyen amcası Ebu Talib'i, sonra da hanımı Hz. Hatice'yi kaybeder.
🔹 Ümitlerin tükenme noktasına geldiği o günlerde Rabbimiz (CC), Efendimizi (sav) huzuruna kabul ederek İsrâ ve Miraç ile şereflendirir. Böylelikle Miraç hadisesi Medine'ye hicretten tam
18 ay evvel yaşanmış olur.
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MİRAÇ KANDİLİ NASIL İHYA EDİLMELİ?
🔹 Alemlerin Peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) Miraç olayını yaşaması ile beraber
5 vakit namaz Müslümanlara farz kılınır.
🔹 Tüm İslam alemi, bugünü elinden ve dilinden geldiğince en iyi şekilde ihya etmeye çalışmalıdır.
🔹 İbnu Mes'ud (RA) anlatıyor:
"Resulullah (SAV) buyurdular ki: "Miraç sırasında İbrahim (AS) ile karşılaştım. Bana: "Ey Muhammed (SAV), ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki: Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da sübhânallah, velhamdülillah, ve lâilâhe illallâh, vallâhu ekber cümlesidir."
[Tirmizî, Daavât 60, (3458)]
🔹 İbnu Abbas (RA) anlatıyor:
"Peygamberiniz (Miraç gecesinde) elli vakit namazla emrolundu. Sonra bunu beşe indirinceye kadar Rabbinize müracaatta bulundu."
🔹 Ebu Katâde İbnu Rib'î anlatıyor:
" Resûlullah (SAV) buyurdular ki: "Allah-u Zülcelal (CC) hazretleri buyurdu ki: "Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve kim bunu vaktinde kılmaya devam ederse onu cennete koyacağım diye katımda ahidde bulundum. Kim de bunu vaktinde kılmaya devam etmezse katımda onun için hiçbir ahid yoktur."
Kur'an-ı Kerim'den dualar
MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETİ
🔹 Miraç Kandili,
Müslümanlara armağan edilmiş özel bir gecedir. Dini kaynaklarda yer alan bilgiye göre bu mübarek günde nafile ibadet olarak oruç tutulması uygun görülmektedir.
🔹 Üç ayların içerisinde bulunan ve
Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili, Asrı-ı Saadet döneminde gündüzü oruç tutularak, gecesi ise dua ve istiğfar ile ihya edilmiştir.
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