Miraç Kandili'nde ne yapılır? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler
İslam alemi için öyle gün ve geceler vardır ki Müslümanların kendilerine gelmesi ve dinlerine bağlılıklarını artırmak için birer vesiledir. Bu gün ve gecelerden biri de Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) İsra hadisesini yaşadığı ve müminlere namazın farz kılındığı Miraç Kandili'dir. Peki Miraç Kandili'de hangi ibadetler yapılır? Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde neler yapılır? Miraç Kandili'nde ne okumalı?
Giriş Tarihi: 16.02.2023
11:33
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
15:35
MİRAÇ NEDİR?
🔸 İslam'ın mübarek saydığı gecelerden biri olan
"Miraç Kandili", Recep ayının 27. gecesine denk gelir.
🔸 Arapça kökenli "
uruç" kelimesinden türeyen "miraç" sözcüğü , "yukarı çıkma vasıtası, çıkmak, yükselmek, merdiven" anlamlarına gelmektedir.
Peygamber Efendimiz (SAV) Miraç gecesinde neler yaşadı?
MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
PEYGAMBERİMİZ (SAV) MİRAÇ'A NASIL YÜKSELDİ?
🔸 Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicretten 18 ay önce yaşanır. Miraç Gecesi'nde Peygamberimiz (SAV), Allah Teala'nın (CC) daveti üzerine Cebrail (AS) rehberliğinde,
Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da Cenab-ı Hakk'ın (CC) huzura " Burak" isimli binek ile yükselmesidir.
🔸 Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), semanın
birinci katında Hz. Adem (AS) ile, ikinci katında Hz. İsa (AS) ve Hz. Yahya (AS) ile üçüncü katında Hz. Yusuf (AS) ile dördüncü katında Hz. İdris (AS), beşinci katında Hz. Harun (AS) ile altıncı katında Hz. Musa (AS) ile yedinci katında ise Hz. İbrahim (AS) ile görüşmüştür.
🔸 Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (SAV), gökteki yedinci kattan sonra
Sidret'ül Münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in (AS) Sidretü'l-Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş; zaman, mekan ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah (CC) ile aracı olmadan görüşmüştür.
Cihet ne demektir? Cihet sözcüğü, an ve yön anlamlarına gelmektedir.
MİRAÇ GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
MİRAÇ GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
🔸 Allahu Teala (CC), beş vakit namazı Müslümanlara, Miraç hadisesinin yaşandığı gecede farz kılmıştır.
🔸 İslam alemi o gün ve geceyi dua, istiğfar ederek, nafile namaz kılarak dolu dolu ihya edilmelidir.
🔸 Miraç, Müslümanlar için varoluşun hikmetini anlamak, Allah (CC) ve kendisi ile barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın inşası için çalışmak demektir.
Miraç Kandili'nin anlam ve önemi nedir?
MİRAÇ GECESİ ORUÇ TUTMAK
🔸 Rabbimizin (CC) bizlere bahşettiği mübarek Miraç Kandili'ni en iyi şekilde ihya etmeyi hepimiz isteriz. Bu sene kandil,
17 Şubat Cuma 2023 tarihine denk gelmektedir.
🔸 Bu günü oruçlu geçirmek isteyenlerin,
perşembeyi cumaya bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyet etmeleri gerekmektedir.
🔸 Miraç Kandiline özel bir oruç yoktur ancak İslam geleneğinde kandil gibi özel ve mübarek sayılan gecelerin gündüzünü oruçlu geçirmek, nafile ibadetlerde bulunmak, o gecenin bir parçası haline gelmiştir.
🔸 Ayrıca Ramazan ayından sonra sevabı en çok nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Miraç gecesi de Recep ayı içerisinde yer alan mübarek bir gece olduğundan o gün oruçlu bir şekilde geçirmek tavsiye edilmiştir.
SADAKA VERMEK
🔸 Allah (CC) yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ek olarak da sadaka sahibini Allah Teala'ya (CC) yakınlaştıracağı unutulmamalıdır.
🔸 Bu özel geceler, sadaka vermeye en güzel vesilelerdir. Rabbimiz (CC) şöyle buyurmuştur:
"Allah (CC) yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah (CC) iyilik edenleri sever."
(Bakara Suresi- 195)
Muhsin ne demek? İyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanlara verilen isimdir.
Sadaka ile ilgili hadisler: Sadaka nasıl verilir?