Miraç Kandili'nde ne yapılır? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler

PEYGAMBERİMİZ (SAV) MİRAÇ'A NASIL YÜKSELDİ?

🔸 Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke'den Medine'ye gerçekleştirdiği hicretten 18 ay önce yaşanır. Miraç Gecesi'nde Peygamberimiz (SAV), Allah Teala'nın (CC) daveti üzerine Cebrail (AS) rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da Cenab-ı Hakk'ın (CC) huzura "Burak" isimli binek ile yükselmesidir.

🔸 Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), semanın birinci katında Hz. Adem (AS) ile, ikinci katında Hz. İsa (AS) ve Hz. Yahya (AS) ile üçüncü katında Hz. Yusuf (AS) ile dördüncü katında Hz. İdris (AS), beşinci katında Hz. Harun (AS) ile altıncı katında Hz. Musa (AS) ile yedinci katında ise Hz. İbrahim (AS) ile görüşmüştür.

🔸 Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (SAV), gökteki yedinci kattan sonra Sidret'ül Münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in (AS) Sidretü'l-Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş; zaman, mekan ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah (CC) ile aracı olmadan görüşmüştür.