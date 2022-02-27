Miraç ne demek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi nedir? Miraç gecesinin faziletleri nelerdir?

📌 Peygamber Efendimiz (SAV) çok sevdiği iki sahabesinin vefatı ile oldukça müteessir olmuştu. İslam'a yaptığı onca davete rağmen müşriklerin bitmek bilmeyen inadı, zulüm ve ezalarından dolayı yeryüzü kendisine dar gelmeye başlamıştı.

📌 Allah-u Teâla hem Peygamber Efendimizi (SAV) teselli etmek için, hem de karşılaştığı zorlukların benzerini kendisinden önceki peygamberlerin de yaşadığını yakinen idrak edebilmesi için İsra-Miraç gecesinde Hz. Muhammed'i (SAV) diğer nebilerle buluşturdu. Aralarında mahiyetini bilmediğimiz bir perde var olmak üzere, âlemler ötesi bir mekânda kendisi ile görüşme sağlamıştır.

Miraç nedir? Miraç gecesinin biz Müslümanlar için önemi...