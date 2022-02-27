Miraç ne demek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi nedir? Miraç gecesinin faziletleri nelerdir?
Miraç ne demek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi nedir? Miraç gecesinin faziletleri nelerdir?
Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği, Allah'ın katına çıktığı ve müminlere müjdelerle döndüğü Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Mübarek üç aylar ile gelen ibadet mevsiminin en güzel ve özlenen günlerinden olan Miraç Kandili, bu yıl açıklanan takvime göre 27 Şubat günü, pazarı pazartesiye bağlayan gece ihya edilecek. Peygamber Efendimizin müminlere cennet müjdesiyle döndüğü Miraç Kandili'nde, bol bol Kuran-ı Kerim okumalı, Resul-ü Ekrem'e salavat getirmeli, günahlarımıza istiğfar ederek manevi kirlerimizden kurtulmalıyız. Peki, Miraç Kandili nedir, Miraç Kandili'nin önemi nereden gelmektedir, Miraç Kandili'nin faziletleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.02.2022
14:32
Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
15:18
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Miraç ne demek?
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Miraç Kandili’nin anlam ve önemi nedir?
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