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Miraç ne demek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi nedir? Miraç gecesinin faziletleri nelerdir?

Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği, Allah'ın katına çıktığı ve müminlere müjdelerle döndüğü Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Mübarek üç aylar ile gelen ibadet mevsiminin en güzel ve özlenen günlerinden olan Miraç Kandili, bu yıl açıklanan takvime göre 27 Şubat günü, pazarı pazartesiye bağlayan gece ihya edilecek. Peygamber Efendimizin müminlere cennet müjdesiyle döndüğü Miraç Kandili'nde, bol bol Kuran-ı Kerim okumalı, Resul-ü Ekrem'e salavat getirmeli, günahlarımıza istiğfar ederek manevi kirlerimizden kurtulmalıyız. Peki, Miraç Kandili nedir, Miraç Kandili'nin önemi nereden gelmektedir, Miraç Kandili'nin faziletleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.02.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022 15:18
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Miraç ne demek?
Miraç ne demek?

▶ Miraç kelime manası olarak "yükselmek, yukarı çıkmak" anlamlarına gelir.

Miraç Kandili ise, Peygamber Efendimiz (SAV)'in Mekke döneminde bir gece Allah'ın (CC) daveti üzerine gerçekleşen, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuk ve mucizevî bir buluşma olarak tanımlanır.

Temaşa etmek: Bakmak, seyretmek

Miraç hadisesinin mukaddes beldesi: Kudüs hakkında 30 ilginç bilgi

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Miraç Kandili’nin anlam ve önemi nedir?
Miraç Kandili’nin anlam ve önemi nedir?

📌 Peygamber Efendimiz (SAV) çok sevdiği iki sahabesinin vefatı ile oldukça müteessir olmuştu. İslam'a yaptığı onca davete rağmen müşriklerin bitmek bilmeyen inadı, zulüm ve ezalarından dolayı yeryüzü kendisine dar gelmeye başlamıştı.

📌 Allah-u Teâla hem Peygamber Efendimizi (SAV) teselli etmek için, hem de karşılaştığı zorlukların benzerini kendisinden önceki peygamberlerin de yaşadığını yakinen idrak edebilmesi için İsra-Miraç gecesinde Hz. Muhammed'i (SAV) diğer nebilerle buluşturdu. Aralarında mahiyetini bilmediğimiz bir perde var olmak üzere, âlemler ötesi bir mekânda kendisi ile görüşme sağlamıştır.

Miraç nedir? Miraç gecesinin biz Müslümanlar için önemi...

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Hz. Ebubekir'in sıddıkiyetini gösteren hadise: Miraç
Hz. Ebubekir’in sıddıkiyetini gösteren hadise: Miraç

📌 Ayrıca Miraç'tan dönen Peygamber Efendimiz (SAV), müşriklere Mescid-i Aksa'ya gittiğini, namaz kılıp döndüğünü söylediğinde inanmamışlardır. Peygamber Efendimizin (SAV) böyle söylediğini duyan Hz. Ebubekir (RA) ise ''Eğer O söylediyse doğrudur'' diyerek O'na olan sadakat ve bağlılığını göstermiştir. Bu yüzden Miraç hadisesi dolayısıyla bize sadakat ve teslimiyeti öğreten bir ders niteliği de taşır.

Miraç Kandili nedir, nasıl ihya edilir?

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Miraç hadisesi nasıl olmuştur?
Miraç hadisesi nasıl olmuştur?

📌 Peygamber Efendimiz (SAV), Mekke döneminde iken Allah'ın (CC) daveti üzerine, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmek için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya hikmetli bir yolculuk yapar.

📌Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde geçer.

''Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.''

İsra Suresi, 1. Ayet

İsra suresini okumak ve mealini dinlemek için tıklayın

İsra ve Miraç gecesinde neler oldu? Peygamber Efendimize Miraç'ta verilen üç hediye

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Peygamberimiz Miraç'ta nasıl ilerledi?
Peygamberimiz Miraç’ta nasıl ilerledi?

📌İbn İshâk ve İbn-i Sad gibi İslami kaynaklarda geçtiğine göre Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), sahradan semaya olan yolculuğunun bir kısmını Burak ile bir kısmını ise Cebrail (AS) ile gitmiştir.

Burak: Miraç gecesi Peygamber Efendimizi (SAV) taşıdığı hadislerde rivayet edilen binek.

İsra ve Miraç

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