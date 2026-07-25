Ailenin "Sorunsuz" Çocuğu: Cam Çocuk Sendromu

1 /10 Cam Çocuk Sendromu















🔎Cam çocuk sendromu (Glass Child Syndrome), ailede özel gereksinimli veya fazladan ilgiye ihityaç duyan bir kardeşle büyüyen çocuklar için kullanılan bir ifade. Bu çocukların deneyimlediği duygusal ve psikolojik görünmezlik halini tanımlıyor. Çocuk fiziksel olarak evde bulunmasına rağmen cam gibi kırılgan ve görünmezdir.

🔎Bu kavram resmi bir klinik tanı değil, ancak çocukluk çağındaki ihmal, rol karmaşası ve görülmemiş duyguların bütünü için kullanılan bir başlık.

Sağlıklı toplumun temeli: Çocuk psikolojisi