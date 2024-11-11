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Halil İnalcık'ın kaleminden Kısa Osmanlı Tarihi

Ömrünü tarih ilmine ve bilhassa Osmanlı tarihine vakfetmiş, ülkemizin ilim vadisindeki ender simalarından birisi olan merhum Halil İnalcık, hocalığı süresince pek çok kaynağı tarayarak anlattığı derslerinin notlarını tutmuştu. 1942 yılında hoca vasfı ile ders anlatmaya başlayan İnalcık, yetiştirdiği öğrencileri ile birlikte tarih ilmine ciddi katkılar sunmuştu. Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yıllara yayılan ders notlarından oluşan Kısa Osmanlı Tarihi isimli kitabından önemli tespitlerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 11.11.2024 08:40
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Fatih Sultan Mehmed imparatorluğun gerçek kurucusudur. Fatih bildiğimiz temel özellikleriyle klasik Osmanlı idare rejimini kesin biçimde yerleştirmiştir. Başka bir deyimle Anadolu ve Rumeli'yi bir tek ülke halinde birleştirip, mutlak bir otorite altında imparatorluğu örgütleyen Fatih Sultan Mehmed olmuştur.

Halil İnalcık

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Osmanlı'yı Türkle aynı tutan Batı, Türklere hayat hakkı tanımaz. Tarihin içinden gelen bir taassupla Türk milletini yok etmek ister.

Halil İnalcık

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Uç geleneği ve aralıksız gazâ, yerleşmede ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda gerçekte temel dinamik faktördür.

Halil İnalcık

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I. Murad dönemi ( 1362-1389) imparatorluğa doğru gelişimde kritik bir dönemdir.

Halil İnalcık

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Kendi iç değeri yanında, Osmanlı emperyal kültürü, bir prestij kültürüydü. Bir gayrimüslim için en arzu edilir şeylerden biri, giyimini ve yaşamını Müslüman Osmanlı'ya benzetebilmekti.

Halil İnalcık

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