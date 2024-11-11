Halil İnalcık'ın kaleminden Kısa Osmanlı Tarihi

Ömrünü tarih ilmine ve bilhassa Osmanlı tarihine vakfetmiş, ülkemizin ilim vadisindeki ender simalarından birisi olan merhum Halil İnalcık, hocalığı süresince pek çok kaynağı tarayarak anlattığı derslerinin notlarını tutmuştu. 1942 yılında hoca vasfı ile ders anlatmaya başlayan İnalcık, yetiştirdiği öğrencileri ile birlikte tarih ilmine ciddi katkılar sunmuştu. Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yıllara yayılan ders notlarından oluşan Kısa Osmanlı Tarihi isimli kitabından önemli tespitlerin altını çizdik.