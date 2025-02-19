Osmanlı döneminde ilk psikolojik tedavi
İlk çağlardan bugüne değin psikoloji, felsefenin içinde yer alır. Psikoloji bilimi insanlık tarihi kadar eskidir. Günümüzde uygulanan bellek, öğrenme, rüyalar gibi psikolojik yöntemler, eskiden Osmanlı'da nasıl kullanılırdı? Osmanlı Devleti'nde insanlığın ana sorunu olarak görülen psikolojik rahatsızlıklara karşı nasıl tedaviler uygulanırdı? Sizler için Osmanlı'daki psikolojik tedavi yollarını araştırdık.
◽ Psikolojinin oldukça köklü ve kadim bir geçmişi bulunmaktadır. Modern Psikoloji'nin ortaya çıkışı ise 19. yüzyılın sonlarına uzanmaktadır.
◽ Günümüz psikoloji biliminden önce İslam dünyasında psikoloji "ilm'ün-nefs" olarak ifade edilirdi.
İlm'ün-nefs nedir?
İslam ilim geleneğinde insanın davranış, duygu ve düşünceleri ile ilgili bilim dalıdır.
◽ Altı asır boyunca geniş bir coğrafyaya hakim olan Osmanlı'da, uygulanan psikolojik sağlık uygulamaları vardı. Bu kadim devlette, psikolojik sağlık uygulamaları; mimari, doğa, sağlıklı beslenme, aromaterapi ve müzikten faydalanılarak yapılırdı.
➡ Aromaterapi, vücudun kimyasıyla doğrudan etkileşime giren, belirli organları ve sistemleri bir bütün olarak etkileyen bileşen kombinasyonuna sahip olan uçucu yağlardır.
◽ Osmanlı Devleti'nde modern psikoloji 1870'li yıllardan itibaren oluşmaya başlar ve bu büyük uygarlığın son dönemlerinde psikoloji bir bilim haline gelir.
◽ Psikolojinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Milattan önce Platon, Aristo ve diğer filozoflar günümüz psikologlarının ilgilendiği birçok sorunla onlar da hemhal olmuştur.
◽ Bellek, öğrenme, rüyalar, motivasyon, algı gibi insan doğasına ait tüm sorunlar o döneminde de önemli konularını oluşturmaktadır.
↪ Bu minvalde İslam dünyası da bilim ve psikoloji açısından zengin bir kaynaklık teşkil eder. Müslüman bilim adamlarının yazdıkları eserler, psikoloji kültürüne zengin bir katkı olur.
◽ İslam ile beraber kurulan devletlerde tıp alanındaki psikolojik sağlık uygulamaları, günümüzde psikoloji ve psikiyatri alanındaki ilerlemelere temel teşkil eder. Özellikle bu devletlerden birisi Osmanlı Devleti'dir.
◽ Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren sağlık kurumu olarak bilinen şifahanelerde, bedensel ve zihinsel hastalıkların şifa bulmasında birtakım uygulamaların yer aldığı bilinmektedir.