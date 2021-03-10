Miraç Kandili nedir, nasıl ihya edilir?

Hüzün yılında vuku bulan olayların üzerine Allah-u Teala’nın Resulullah’ı (sav) Kudüs topraklarından kendi katına yükseltmesine “İsra-Miraç hadisesi” adı verilmektedir. Bu mübarek olayın gerçekleştiği gün ve geceye, Müslümanlarca ayrı bir ehemmiyet verilir. Bu kutlu günde ibadetler ve hayır işleri artırılır.

➡ İsra-Miraç Kandili gecesi, Siret-i Nebi'de vuku bulmuş en büyük mucizelerden biridir. Bu mucizeye İsra suresinin 1. ayet-i kerimesinde şu şekilde işaret edilmiştir:

"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

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📌"Se-re-ye" kökünden türemiş olan ve masdar halde bulunan "isra"nın Arapçadaki karşılığı yürümek anlamına gelmektedir. "A-re-ce" kökünden türemiş "miraç" kelimesinin anlamı ise yükselmektir.

📌 Bu mübarek gecede Allah-u Teâla, Hz. Muhammed'i (sav) ruh ve bedeni ile birlikte Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e, Burak adlı bir binek ve Cebrail (as) eşliğinde intikal ettirmiştir. Orada Hz. Muhammed (sav) gelmiş geçmiş bütün hak peygamberlere namaz kıldırmış yani onların imamı olmuştur. Sevgili Peygamberimiz (sav) daha sonra yedi kat göğe yükseltilmiş, oradan "sidretü'l-münteha" ve ardından "beytü'l ma'mur"a ulaşmıştır.

➡ Bu olay, Muhammed'in (sav) amcası Ebu Talip ve kıymetli eşi Hatice'nin (r. anh) art arda gerçekleşen vefatlarından sonra yaşanmıştır.

📌 Aynı dönemde Resulullah (sav) belki davete icap ederler ve iman yüreklerine yerleşir diye Taif'e gitmiş ancak orada hiç hoş olmayan bir şekilde karşılanmıştı. Öyle ki Taif ehli, gençlerini Hz. Muhammed'in (sav) üzerine salmış ve O (sav) kutlu peygamberi taş yağmuruna tutmuşlardı. İşte yaşanılan bütün olumsuzluklardan dolayı bu zaman dilimi İslam tarihinde "hüzün yılı" olarak adlandırılır.

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📌Hz. Muhammed (sav) hem çok sevdiği iki insanın ebedi âleme göç etmelerinden oldukça müteessir olmuş hem de İslam'a yaptığı onca davete rağmen müşriklerin inadı, zulüm ve ezalarından dolayı yeryüzü kendisine dar gelmeye başlamıştı.

📌Bu sebeple Allah-u Teâla hem O'na (sav) teselli olması açısından hem de karşılaştığı zorlukların benzerini kendisinden önceki peygamberlerin de yaşadığını yakinen idrak edebilmesi için İsra-Miraç gecesinde Hz. Muhammed'i (sav) sabık nebilerle buluşturdu. Aralarında mahiyetini bilmediğimiz bir perde var olmak üzere, âlemler ötesi bir mekânda kendisi ile bizatihi görüşme sağlamıştır.

İsra-Miraç hadisesinin faziletlerini şu şekilde sıralamamız mümkün olacaktır:

Hz. Muhammed'in (sav) peygamberliğinin ve doğru sözlülüğünün ispatı Mescid-i Aksa'nın konumunu yükseltme Hz. Muhammed'in (sav) son peygamber olduğunun delili Hz. Ebu Bekir'in (r.a) Hz. Muhammed (sav)'i her durum ve şartta desteklediğinin ispatı Ulaşmış olduğu mekânın yüceliğine rağmen Hz. Muhammed'in (sav) mütevazılığını koruması ve bu konuda mümin kullara örnek olması

Hüzün yılında vuku bulan olayların üzerine Allah-u Teala'nın Resulullah'ı (sav) #Kudüs topraklarından kendi katına yükseltmesine "İsra-Miraç hadisesi" adı verilmektedir. Bu kutlu günde ibadetler ve hayır işleri artırılır. #MiraçKandili https://t.co/lbCqYOS7PZ — Fikriyat (@fikriyatcom) March 10, 2021

➡ İsra ve Miraç hadisesinin yaşanmış olduğu gün ve gecede yapılması gereken ibadet şekli ve türleri ile alakalı ayet veya sahih hadisler bulunmamaktadır.

Ancak tıpkı diğer kandil günlerinde olduğu gibi Miraç Kandili'nin sabahında oruç tutmak, bolca salavat getirmek, hayır-hasenat işlerini artırmak, çokça tövbe-i istiğfar etmek, zikir ve duayı fazlalaştırmak yani özetle nafile ibadetleri çoğaltmak bu mübarek günü hakkıyla eda etmek adına yapılabilecek ibadetlere örnek teşkil etmektedir.

➡ İsra ve Miraç hadisesiyle alakalı kitaplar, makaleler okumak, bu konu ile alakalı güvenilir kaynaklar tarafından yapılmış programları dinlemek veya izlemek bu mukaddes günün anlam ve önemini kavramamız adına oldukça önemlidir.

Bizler de Fikriyat ekibi olarak, okuyucularımız ve bütün İslam âleminin Miraç Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz…

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER