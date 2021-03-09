Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler nelerdir? Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...
Recep ayının 27'nci gecesi Miraç Kandili'dir. Peygamber Efendimiz, Miraç gecesi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da ilahi huzura yükselmiştir. 10 Mart Çarşamba günü ihya edilecek olan Miraç Kandili'nde Müslümanların duaları geri çevrilmez. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler nelerdir? Miraç Kandil tesbihi var mı? İşte Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler…
Giriş Tarihi: 09.03.2021
17:05
📌 İsra,
"geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapmak"; Miraç ise "yükseğe çıkmak veya yükselmeyi sağlayan manevi araç" anlamlarına gelir. Miraç Kandili gecesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ Suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç Kandili'ni anlatır.
İsra mucizesi Kur'an-ı Kerim`in İsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede mealen
buyurulmaktadır. "Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."
İsra Suresi'ni dinlemek için tıklayınız
Recep ayında iki kandil gecesi bulunur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Mirac Kandili'dir. Miraç kandili, müminlere beş vakit namazın emredildiği bir gecedir.
MİRAÇ KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
📌Miraç, İslâm'da Hz. Peygamber'in göğe yükseltilerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesini karşılar. Miraç hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Recep ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşmiştir.
İki aşaması vardır: Birinci aşamada Hz. Peygamber, Mescid-i Haram'dan Beytü'l-Makdis (Kudüs)'e götürülmüştür.
➡Kur'ân'da geçen bu aşama, "gece yürüyüşü" anlamında "İsrâ/esrâ" dır. İkinci aşamayı da Hz. Peygamber'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur.
Miraç olarak anılan bu yükselme Kur'ân'da geçmez, ancak bazı hadislerde ayrıntılı olarak anlatılır. Hz. Muhammed'in göğe çıktığı Recep ayının yirmi yedinci gecesine Miraç gecesi, Miraç gecesi kutlanan kandile de Miraç Kandili denilmektedir. Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede , Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Bu sebeple Müslümanlar için çok önemli bir hadisedir.
Miraç kandilinin anlamı ve önemi nedir?
📌Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetmişti.
Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.
Miraç gecesi ne oldu?
MİRAÇ KANDİLİ’NE ÖZEL NAMAZ VAR MI?
📌Bu gecede yatsıdan sonra 12 rekat hacet namazı kılınır. Her rek'atta Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek'atta bir selâm vermelidir.
Hacet namazı için hangi hadis vardır?
Hacet namazı nasıl kılınır?
1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz. ➡"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz. ➡Fatiha okuruz. ➡Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz. ➡Rüku'ya gideriz. ➡Secde'ye gideriz. ➡Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2.Rekat: Ayağa kalkarak kıyama dururuz.Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. ➡Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz. ➡Rüku'ya gideriz. ➡Secde'ye gideriz. ➡Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah"
MİRAÇ KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER
📌
Miraç Kandili'nde tesbih çekmek çok önemlidir. Peygamber Efendimize salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.
12 rekatlık hacet namazından sonra şu teşbihler çekilir:
➡
"Subhânallâhi velhamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber Velâ havlevelâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"
Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur. Anlamı:
➡
"Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh."
Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. Anlamı:
Salavat-ı Şerif okunur:
➡
"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. Anlamı: