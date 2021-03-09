Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler nelerdir? Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

📌 İsra, "geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapmak"; Miraç ise "yükseğe çıkmak veya yükselmeyi sağlayan manevi araç" anlamlarına gelir. Miraç Kandili gecesi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Kur'ân–ı Kerim'de İsrâ Suresi bu İsrâ olayını anlatır. Necm suresi de İsrâ'nın devamı olan Miraç Kandili'ni anlatır.

İsra mucizesi Kur'an-ı Kerim`in İsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede mealen "Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." buyurulmaktadır.

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Recep ayında iki kandil gecesi bulunur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib Kandili ve yirmi yedinci gecesi ise Mirac Kandili'dir. Miraç kandili, müminlere beş vakit namazın emredildiği bir gecedir.