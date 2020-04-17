Meleklerin kıblesi; Beytü’l Mamur
Dünyanın kendi etrafında dönüşü gibi, insanlar yaptıkları tavafla Kabe'nin etrafında, melekler de semada Beytül Ma'mur'un etrafında dönerler. Hz. Peygamber'e Miraç sırasında gösterilen Beytül Mamur, yedinci semada, her gün 70.000 meleğin ziyaret edip ibadette bulunduğu bir mabettir. Kabe ile Beytü'l Mamur arasında bir çizgi olup oraya hiçbir şey giremediği rivayet edilir. Peki, Kur'an-ı Kerim'de Beytü'l Mamur nasıl geçer?
Giriş Tarihi: 17.04.2020
15:29
Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
09:16
Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, âhirette de onlar için büyük azap vardır.
Bakara Suresi, 114. ayet
Bir yerin mamurluğu, bakımlı ve düzenli oluşundan başka, gelen gideninin ve ilgi göstereninin fazla olması ile de ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de mabetlerin imar edilmesi, maddî onarım ve bakımdan çok manevi onarım demek olan zikir ve ibadet esasına bağlanır.
BEYTÜ’L MAMUR KURAN-I KERİM’DE NASIL GEÇER?
Beytü'l Mamur, Kur'an-ı Kerîm'de Yüce Allah'ın Tûr Suresinde üzerine yemin ettiği bir mekanın adı olarak geçer. Buradaki yeminden maksat, bunların kıymetine işaret etmek ve değerlerini yükseltmektir.
"Tûr'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Mamura, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize ant olsun ki, rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir; ona engel olabilecek yoktur!"
Tûr Suresi 1-8. ayetler
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Semada bulunan bir mescidin adı olan
Beytü'l Mamur ilgili rivayetlerde buranın yedinci semada, Kâbe'nin izdüşümüne denk gelen bir yerde bulunduğu ve meleklerin ziyaretiyle şenlendiği belirtilir. Dördüncü ve altıncı semada veya semanın ve yerin her bir katında bulunduğu yönünde de görüşler vardır.
Beytü'l Mamur'a her gün oraya çok sayıda melek girer, Allah'ı takdis ve tespih ederler; çıkanlar artık kıyamete kadar oraya dönemezdi. (Taberî, XXVII, 16-18; Zemahşerî, IV, 33; İbn Atıyye, V, 186)
Kabe'nin az bilinen fotoğrafları
Zemahşerî gibi âlimler, mamur kelimesinin, "
gelen gideni çok olan, ziyaretçileriyle şenlenen ve bakımlı olan yer" manaları esas alarak buranın Kâbe olduğunu belirtir. Bu yorumu destekleyen bir rivayete göre yüce Allah onu her yıl belirli sayıda ziyaretçi ile mamur kılar, insanların sayısı bundan eksikse meleklerle tamamlar.
Dünyanın kendi etrafında dönüşü gibi insanlar yaptıkları tavafla Kâbe'nin etrafında, melekler de semada Beytül Ma'mûr'un etrafında dönerler. Hz. Peygamber (sav) Miraç sırasında gösterilen Beytül Mamûr, yedinci semada, bir gelen bir daha gelmemek üzere
her gün 70.000 meleğin ziyaret edip ibadette bulunduğu bir mabettir (Buhârî, "Bed'üt-halk", 6; Müslim, "îmân", 259, 264; Müsned, III, 149, 153; IV, 207210).
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