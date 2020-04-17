Meleklerin kıblesi; Beytü’l Mamur

Beytü'l Mamur kelime anlamı olarak "mamur ev" veya "mamur mabet" anlamına gelir. Bir rivayete göre içinde meleklerin ibadette bulunduğu mabettir. Kâbe'nin üst hizasında olduğu düşünülür. Diğer bir adı da "Durâh"dır.

Bir diğer görüşe göre Beytü'l Mamur, semada meleklere ait bir mabet olabileceği gibi dünyada bütün Müslümanların mabedini teşkil eden Kâbe'de anlamına da gelebilir.

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