Arama

Menu

Peygamberimiz Taif yolculuğunda neler yaşadı?

Peygamber Efendimiz, kendisini himayesine alan amcası Ebu Talib'in ölümünün ardından müşrik Mekke halkından büyük eziyetler görmüş; düşmanca saldırılar, tahammül sınırlarını aşarak vahşet derecesine çıkmıştı. Resulullah, takatini zorlayan bu durum karşısında yanına Zeyd'i de alarak Taif şehrine gitmiş ve onları İslam'a davet etmişti. Ancak Taifliler, iman etmek bir yana, Allah Resulüne her türlü eza ve cefayı göstermişler; kölelere taşlatarak kovalamışlar ve Efendimizi şehirden çıkarmışlardı. Peygamberimiz, yıllar sonra Taif yolculuğunda yaşadıklarının "Uhud gününden bile daha şiddetli" olduğunu söyleyecekti. Peki, Peygamberimiz Taif yolculuğunda neler yaşadı? Dünya hayatının kendisini bunalttığı her Müslümana örnek olacak türden bir tevekkül örneğini sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 10:15
  • 1
  • 14
EBU TALİB’İN ÖLÜMÜ İLE ZULÜM ARTTI
EBU TALİB’İN ÖLÜMÜ İLE ZULÜM ARTTI

📌Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib ve çok sevgili eşi Hz. Hatice'nin vefatlarının ardından derin bir üzüntüye boğulmuş, o yıl "hüzün yılı" olarak adlandırılmıştı.

Peygamberimiz ve ashabının tevazusu

  • 2
  • 14

📌Ebu Talib, yaşadığı süre boyunca Peygamberimizi himayesine almıştı. Onun ölümünün ardından ise Resul-i Ekrem'e yapılan zulüm ve baskılar iyice arttı.

  • 3
  • 14
ZEYD’İ DE ALARAK TAİF ŞEHRİNE GİTTİ
ZEYD’İ DE ALARAK TAİF ŞEHRİNE GİTTİ

📌Peygamberimize karşı yapılan düşmanca saldırılar, dayanılmaz bir boyuta ulaşmış ve vahşet derecesine çıkmıştı.

  • 4
  • 14

📌Öyle ki bu durum, Resul-i Ekrem Efendimizin takatini zorlamaya başladı. Bunun üzerine Allah Resulü, yanına azadlı kölesi Zeyd'i de alarak Mekke'nin 120 kilometre ilerisindeki Tâif şehrine gitti. Orada on gün kaldı.

RİYAZÜ'S SALİHİN HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER

  • 5
  • 14
İSLAM’I ANLATARAK TAİFLİLERİ HAK DİNE DAVET ETTİ
İSLAM’I ANLATARAK TAİFLİLERİ HAK DİNE DAVET ETTİ

📌Peygamber Efendimiz, burada kaldığı süre boyunca Tâiflilere İslam'ı anlattı. Onları tevhide davet etti. Taif'in ileri gelenleri ile görüşerek, şirk hayatlarına son vermelerini, puta tapmaktan vazgeçmelerini ve bir olan Allah'a kullukta bulunmalarını telkin etti.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN