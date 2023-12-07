Feridüddin Attar'ın nasihatleri: Pendname
Mevlana Celaleddin Rumi'ye ilham kaynağı olan büyük şair Feridüddin Attar, kaleme aldığı metinler ile İslam kültür ve medeniyetini besledi. İlahiname, Esrarname ve Mantıku'l Tayr gibi çağlar ötesi kitaplar yazan, öncü isim Attar, nasihatnamesi olan Pendname'de sadece Müslümanlara değil insanlığa seslenerek bir manevi yolculuğa davet etti.
Giriş Tarihi: 07.12.2023
13:17
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
13:27
▪ Eserleri ve şiirleri ile
Mevlana Celaleddin Rumi'yi manen ve edebi dergahında besleyen Feridüddin Attar, İranlı 12. ve 13.yüzyılları etkilemiş önemli bir şair ve Hak dostuydu.
Mevlana Celaleddin Rumi kimdir?
1207 - 1273 yılları arasında yaşayan Mevlana Celaleddin, aslen Belhliydi. Düşünceleri tercüme faaliyetleri yoluyla dünya üzerinde etki sahası bulan nadir isimlerden olan Mevlana, Anadolu'yu mayalayan önemli fikriyat erlerindendi.
▪ 1145 – 1221 yılları arasında yaşayan usta isim, eczacı olduğu için "attar" sıfatı ile tanındı. Alem-i İslam'ı erken bir tarihte gezen ve Moğollar tarafından şehit edilen Feridüddin Attar, yazdığı eserlerle edebiyat ve kültür dünyamızı büyük ölçüde etkiledi.
MANTIKU'T TAYR
▪ Yazdığı gazellerle şöhrete kavuşan Attar'ın akıcı ve tatlı dili yazdıklarının çağlar aşmasına sebep olduğu gibi çağdaşlarını ve haleflerini de etkiledi.
▪ İlahiname, Pendname, Esrarname ve Mantıku'l Tayr gibi kitapları ile bilinen Feridüddin Attar, metinleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi başta olmak üzere pek çok isim için büyük bir ilham kaynağı oldu.
▪ Esasında nasihatname türünün bir diğer adı olan pendname, bireyleri edeben ve ahlaken kamil bir noktaya getirmek için kaleme alınan eserlere verilen kapsayıcı isimdir.
▪ İran coğrafyasında, nasihatname türündeki eserlerin yekununa verilen " pendname" ismi, dinimizde yer alan nasihat etme kültüründen ileri gelir.
FERİDÜDDİN ATTAR VE ESRARNAME'Sİ
▪ Medeniyet maceramızın önemli duraklarından şehit Feridüddin Attar da bir Pendname yazarak tecrübelerini kendisinden sonrakilere aktarma yolunu seçti.
▪ Sizin için Feridüddin Attar'ın nasihatlerinden öne çıkan 13 madde, nasihati derleyerek asırlardır yanan nasihat ışığını günümüze aksettirme gayretinde olduk.
"Hayrı elinle yap, malından fakirleri nasiplendir."
Feridüddin Attar