Feridüddin Attar'ın nasihatleri: Pendname

▪ Eserleri ve şiirleri ile Mevlana Celaleddin Rumi'yi manen ve edebi dergahında besleyen Feridüddin Attar, İranlı 12. ve 13.yüzyılları etkilemiş önemli bir şair ve Hak dostuydu.

Mevlana Celaleddin Rumi kimdir?

1207 - 1273 yılları arasında yaşayan Mevlana Celaleddin, aslen Belhliydi. Düşünceleri tercüme faaliyetleri yoluyla dünya üzerinde etki sahası bulan nadir isimlerden olan Mevlana, Anadolu'yu mayalayan önemli fikriyat erlerindendi.

▪ 1145 – 1221 yılları arasında yaşayan usta isim, eczacı olduğu için "attar" sıfatı ile tanındı. Alem-i İslam'ı erken bir tarihte gezen ve Moğollar tarafından şehit edilen Feridüddin Attar, yazdığı eserlerle edebiyat ve kültür dünyamızı büyük ölçüde etkiledi.

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