Mantıku’t Tayr nedir? Mantıku’t Tayr’ın konusu

Hamd, tevhid, münâcât, na't ve dört halife ile ashabın övgüsüne ayrılan bir girişin ardından mesnevi, Hüdhüd kuşuna merhaba ile başlar ve 1187 yılında tamamlandığı kaydedilen bir hâtime ile sona erer.

Hellmut Ritter'e göre Manṭıḳu'ṭ Tayr'a konu olan asıl hikâyeyi daha önce Muhammed el-Gazzâlî hem Arapça hem Farsça yazmış olduğu Risâletü'ṭ-Tayr adlı eserinde işlemiştir.