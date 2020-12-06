Mevlana'ya ilham veren şair Feridüddin Attar ve Esrarname’si

Feridüddin Attar'ın hayatı

📌Feridüddin Attar, Nîşâbur'da dünyaya geldi.

📌Tam adı Ebu Hamid Feridüddin Muhammed bin Ebu Bekr İbrahim Nişaburî olan ünlü düşünür, eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için "Attar" lakabını aldı ve bu lakapla meşhur oldu.

📌Çocukluk ve gençlik devresi hakkında kaynakların verdiği bilgiler çok farklı ve yetersizdi. Bunun yanında eserlerinden anlaşıldığı üzere gençliğinde bir taraftan attarlıkla uğraşırken diğer yandan ilim tahsil ettiği anlaşılıyordu.