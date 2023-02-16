Miraç Gecesi nasıl namaz kılınır? Miraç Kandili'nde kılınacak namazlar
17 Şubat Cuma günü Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Bu mukaddes gecede Efendimiz, bir gece Mescid-i Haram'dan Kudüs'e oradan da Yüce Allah'ın huzuruna çıkarıldı. Miraç Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte bu mübarek geceye ait bir ibadet olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Miraç Gecesi'ne özel bir ibadet var mı? Miraç Gecesi nasıl idrak edilmeli? Miraç Kandili'nde edilecek bir dua var mı? Miraç Gecesi namazına nasıl niyet edilir? Miraç Kandili namazı kaç rekat? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 16.02.2023
15:54
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
16:17
🔷 Rahmet mevsimi olan üç aylar
Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşur. Bu aylar içerisinde bulunan bazı geceler önemlidir. Önemli olayların meydana geldiği bu vakitler İslam dünyasında özenle idrak edilir.
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O gecelerde camiler dolar taşar, kandiller yakılır, ilahiler söylenir, ibadetler gece boyu sürdürülür. O gün toplumsal ve bireysel olarak İslam aleminde manevi bir ortam oluşur.
Dünyanın en güzel cami kubbeleri
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Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, 2023 yılında 17 Şubat Cuma gününe denk gelir. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç, İslam'ın mukaddes günlerinden biridir.
Üç aylar nedir?
🔷Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (sav) Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid'i Aksa'ya, oradan da Allah Teâla'nın huzuruna yükselmesi hadisesidir. Miraç kelimesi
"göğe çıkış, merdiven, yukarı çıkmak" gibi anlamlara gelir.
🔷 Miraç hadisesi Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde şöyle anlatılır:
"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsra Suresi, 1. ayet-i kerime)
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🔷 Miraç Gecesi ile birlikte Efendimize (SAV) Yüce Allah (CC) tarafından üç şey ikram edilir.
↪ Namaz: Miraç Gecesi'ndeki en önemli hususlardan ilki beş vakit namazın tüm ümmete farz kılınmasıdır. Mü'minlerin miracı yani Rabbiyle en yakın olduğu an olan namaz bu gecede verilir. ↪ Cennet müjdesi: "Resulullah (SAV) Miraç'ta üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279) Ümmet-i Muhammed'den olan ve Allah'a (CC) hiçbir şeyi ortak koşmayan kimsenin affedileceği müjdesi verilir.
Mubah nedir? İslam'da mubahın hükmü nedir?
↪ Bakara suresinin son iki ayeti: Miraç Gecesi inen iki ayet müminler için büyük bir rahmet sebebidir. Camilerimizde her yatsı namazı sonrası okunan ve "Amenerrasulü" olarak bildiğimiz iki ayet, Miraç Gecesi iner. Çok kuvvetli bir dua olan bu ayetler için Efendimiz (SAV) şöyle buyurur: "Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur." (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)
Amenerrasulü duası ve anlamı! Amenerrasulü Türkçe okunuşu...