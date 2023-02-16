Miraç Gecesi nasıl namaz kılınır? Miraç Kandili'nde kılınacak namazlar

🔷 Rahmet mevsimi olan üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşur. Bu aylar içerisinde bulunan bazı geceler önemlidir. Önemli olayların meydana geldiği bu vakitler İslam dünyasında özenle idrak edilir.

🔷 O gecelerde camiler dolar taşar, kandiller yakılır, ilahiler söylenir, ibadetler gece boyu sürdürülür. O gün toplumsal ve bireysel olarak İslam aleminde manevi bir ortam oluşur.