Üç aylar nedir? Üç aylarda ne yapılır? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? 2022 üç aylar başlangıcı

Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı rahmet aylarıdır. Mart ayının içine girilmesi ile birlikte 2022 Regaip Kandili tarihi de merak konusu oldu. ‘Regaip Kandili ne zaman’ cevabı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hz. Peygamber'in “Ey Allah’ım, Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur.” diye dua ettiği üç aylarda hangi ibadetler yapılır? Regaip kandilinde oruç tutulur mu? Ramazan ayı ne zaman? Regaip Kandili'nin faziletleri nelerdir? Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylarda ne yapılır? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? İşte sizler için üç aylarla ilgili tüm ayrıntılar...

📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar 2022 yılı içinde 2 Şubat günü başlıyor. Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat'ta başlayan üç aylar 1 Mayıs itibariyle sona erecek.

📌 Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan bu kıymetli zaman dilimini ihya etmek ve bir sonraki üç aylara kavuşmak her Müslümanın bir duası ve temennisidir.

📌 Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, Regaib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşır, Ramazan bayramıyla taçlanır.

Receb ayının ilk Cuma gecesi; 3 Şubat, Regaib Kandili

Receb ayının 27. gecesi; 27 Şubat, Miraç Kandili

Şaban ayının 15. gecesi; 17 Mart, Berat Kandili

Ramazan ayının 27. gecesi; 27 Nisan Kadir gecesi

Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı 3 Şubat'ta, Regaip Kandili idrak edilecek. Üç aylar olarak bildiğimiz kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Bu mübarek üç aylar, manevi huzur ve sükunun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı rahmet aylarıdır. Üç aylar on bir ayın sultanının habercisidir olarak bilinir. Bu aylar girince, Müslümanları uhrevi bir kaplar ve ruhları şenlenir. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, Cenab-ı Hakk'ın Rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar. Üç Aylar mübarek gecelerle doludur.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

📌 Recep ayının ilk haftası perşembeyi cumaya bağlayan geceye, Allah Teala'nın kullarına rahmeti mağfiret, lütuf ve sevabı bol bol verdiği anlamında Regaib Gecesi / Kandili denir.

📌 Regaib Kandili / Gecesi manevi bir mevsim olan üç ayların başlangıcındaki ilk kutsal zaman dilimi olarak kabul edilir.

📌 Regaib gecesi dua, tövbe ve ibadetlerle ile geçirilir. Yüce Allah'ın (CC) bu gece insanlara karşı her zamankinden daha fazla bağışlayıcı olduğu düşüncesiyle ibadet edilir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

📌 Allah-u Teala'nın Resulullah'ı (sav) Kudüs topraklarından kendi katına yükseltmesine "İsra-Miraç hadisesi" adı verilir. Bu gece gerçekleşen Mekke-Kudüs arası yolculuk İsrâ, Kudüs'ten göğe yükselme ise Miraç olarak adlandırılır.

📌 Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de, "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." ayeti ile geçer.

İsrâ Suresi 1. Ayet

İsrâ Suresi 1. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

📌 Receb ayının 27. gecesi; 27 Şubat, Miraç Kandili'dir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

📌 Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayının 14'üncü gününü 15'ine bağlayan gece, Berat Kandili / Gecesi denir.

📌 Bu gece tefekkür etmek için ve Yüce Allah'a (CC) çokça ibadet etmek için büyük bir fırsat ve kıymetli bir vakittir.

📌 Resul-i Ekrem (SAV) bu gece ile alakalı, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şaban ayının on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurur.

(Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İkāmetü's-salât", 191)

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📌 Şaban ayının 15. gecesi; 17 Mart, Berat Kandili'dir.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

📌 On bir ayın sultanı Ramazan namaz, oruç ve diğer ibadetlerle geçirilmesi gereken ve içinde birçok faziletler bulunduran zaman dilimidir.

📌 Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir.

📌 Allah-u Teâla Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında indirmeye başlamıştır.

"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."

Bakara Suresi 185. Ayet

Bakara Suresi 185. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

📌 Ramazan ayı başlangıcı, 2 Nisan Cumartesi'dir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

📌 Kadir suresinde Kur'an'ın Ramazan ayında ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede indirildiği belirtilmiştir.

📌 Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük özellik Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür.

📌 "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır."

Kadir Suresi 1-3 Ayetler

Kadir Suresi 1-3 Ayetleri dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Kadir gecesi faziletleri

ÜÇ AYLAR NEDİR?

📌Bu aylarda Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma, oruç tutma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye edilir.Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.Üç aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir.Üç aylardan birincisi Recep, ikincisi Şaban ve üçüncüsü Ramazan ayıdır. Bu üç aylardan Recep ayı aslında içerisinde kavganın, savaşın ve hiçbir kötü davranışın olmadığı haram aylardandır.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

📌Müslümanlar için büyük önem arz eden üç aylarda Peygamber Efendimiz daha çok ibadet etmiş, ibadetin artırılmasını ve haramlardan sakınılmasını istemiştir. Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (sav) şöyle dua ederdi; "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur."

📌Hz. Peygamber (sav) başka bir hadis-i şeriflerinde "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyururlar.Dört kıymetli aydan biridir. Bir âyet-i kerime meali:

(Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmet edilen] aylardır. (Tevbe 36)

📌On bir ayın sultanı olan Ramazana hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar.

📌Tövbe kapılarının sonuna kadar aralandığı bu dönemler, istisnai dönemlerdir. Yolu düzeltmek, yanlışları örtmek için önümüze gelen bu fırsatı değerlendirmeliyiz.

ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

📌Hz. Peygamber, üç aylarda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas şöyle anlatır: "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık."

📌Üç aylarda kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir cevabı olmamakla beraber Recep ayının ilk gününde tutulacak oruçla ilgili şöyle bir hadis-i şerif bulunur:

"Receb-i Şerif'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci gününde oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü gününde oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur."