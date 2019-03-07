Regaip Kandili'nde yapılacak faziletli dualar.. Regaib Kandili'nin hikmeti nedir?
"Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Regâib, Arapça bir kelimedir ve "reğabe" kökünden gelir. Regaib Kandili 27 Şubat 2020 Perşembe gecesi ihya edilecek. Binlerce kişi şimdiden Regaip Kandili'nin hazırlıklarını yapmaya başladı. Peki, Regaib gecesi nedir? Regaib Kandili'nin önemi nedir? Regaib'in gecesini ve gündüzünü nasıl geçirmeli? Regaib kandilinin hikmeti ve anlamı nedir? Regaib kandili anlamı ve önemi nedir? Sizler için, "Üç Aylar'ın" habercisi Regaib Kandili hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.03.2019
10:26
Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
11:38
Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib Gecesi denir. Bu geceye Regaib Gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allah Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.
Regâib, Arapça bir kelimedir ve "
reğabe" kökünden gelir. "Reğabe", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib"dir. Kelime olarak "regâib"in aslı budur.
REGAİP KANDİLİ HANGİ GÜN?
İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "Üç Aylar'ın" habercisi Regaip Kandili,
7 Mart 2019 Perşembe günüdür.
Müslümanlar için büyük öneme sahip Üç Aylar'dan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili,
"rahmet ve mağfiret gecesi" kabul ediliyor.
Tüm Müslümanlar için önemli gün ve geceleri içinde barındıran
Üç Aylar, 7 Mart 2019 Perşembe günü başlıyor. İçerisinde üç mübarek ay olan Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif bulunduran Üç Aylar'da ayrıca Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi İslam dinince önemli kabul edilen gün ve geceler bulunuyor.
REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem
Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.
REGAİB KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir.
Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
Recep ayının fazileti iyilik ayı oluşudur. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayıdır. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. M
ümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.
REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Bu geceye mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, geceyi tevbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.
Üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi'rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan Şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan Ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.
Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir:
Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, "Da'avât", 84).