Miraç Gecesi'nde nelere dikkat edilmeli? Miraç Kandili'nin fazileti ve önemi
Rahmet mevsimi üç ayların içerisinde yer alan önemli gecelerden biri de Miraç Gecesi'dir. Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Kudüs'e götürüldükten sonra göğe yükseltildiği bu gecede müminler için pek çok müjde vardır. Peki, Miraç Gecesi'nde neler oldu? Miraç Gecesi'nin faziletleri nelerdir? Miraç Kandili'nde nelere dikkat edilmeli?
Giriş Tarihi: 16.02.2023
16:30
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
16:31
Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Gecesi, bu yıl 17 Şubat Cuma 2023 gününe denk geldi.
🔷 Miraç kelimesi
"göğe çıkmak, merdiven, arşa yükselmek" manalarına gelir. Bu gece büyük bir mucizeyi de içinde barındırır.
🔷 Efendimizin (SAV) bir gece
Mescid-i Haram'dan çıkarılarak çevresi mübarek kılınan Kudüs'e, oradan da Yüce Allah'ın (CC) katına çıkarılması hadisesi İslam'ın en büyük mucizelerinden biridir.
Üç ayları idrak etmek
Kur'an'da Miraç hadisesi nasıl geçer?
🔷 Allahu Teala'nın (CC) izni ve lutfüyla gerçekleşen
hadise, Müslümanların rehberi Efendimize indirilen (SAV) kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer:
"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsra Suresi, 1. ayet)
Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından İsra Suresi tefsirini okumak için tıklayınız
Miraç Gecesi'nde müminlere verilen müjdeler
🔷 Miraç Gecesi ile birlikte Yüce Allah (CC) ve nebileri ile görüşen Efendimize (SAV) müjdeler verilir. Hak Teala o gece üç hediye gönderir:
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Namaz: Mümin kimsenin olmazsa olmazı, dinin direği, kişiye kötülükten ve hayadan alıkoyan namaz ibadeti bu gecede beş vakit olarak indirilir.
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Miraç Gecesi inen iki ayet, müminler için günlük vird edinecekleri bir duadır aynı zamanda. Bakara Suresi'nin son iki ayeti:
Rabbimizin şirk koşmayanları affedeceği müjdesini de içeren ayetler hakkında Efendimiz (SAV) şöyle buyurur:
"Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur." (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)
Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi: Bakara fazileti ve muhtevası
➡ "Amenarrasulü" olarak bildiğimiz Bakara Suresinin son iki ayeti:
"Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayrım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır." dediler. Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyler yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetimle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!"
(Bakara Suresi, 285 ve 286. Ayetler)
↪ Üçüncüsü istikametini imana çeviren herkesin, sonunda cennete gireceği, şirk koşmayanların affedileceği müjdesidir. Efendimiz (SAV) Rabbimizin rahmetini şu örnekle anlatır:
Hz. Ömer (RA) şöyle dedi: "(Bir keresinde) Resulullah'a (SAV) (ayrı düştüğü) çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Resulullah (SAV) çevresindekilere (o kadını işaretle): "Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz?"diye sordu. "Aslâ, atmaz!" dedik. Bunun üzerine Efendimiz:
"İşte Allah Teâlâ kullarına, bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir" buyurdu.
Tövbe nedir, nasıl edilir?