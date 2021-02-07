Ana konuları ile İsra Suresi tefsiri 1-17. ayetler

İsra suresi 111 ayetten oluşur, Allah Teala’yı tesbih ile başlar ve O'na (cc) hamd ederek sona erer. Çoğunlukla inançla ilgili konuları bünyesinde toplayan sure, Mekki surelerin arasında yer alır. Allah Teala ilahi kelamını İsra suresi içinde genel olarak bir konu bütünlüğünde kullarına bildirir. Yeni yazı dizimizde, İsra suresi tefsirini Fikriyat ekibi olarak “19 temel bölümde” inceleyeceğiz.

İsra suresi ismini Hz. Muhammed'in (sav) Mekke'den Kudüs'e bir gece vakti yürütülmesini betimleyen ilk ayetten almıştır.

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden İsra suresini dinlemek için tıklayın

İsra; geçmek, gitmek, geceleyin yürümek anlamındaki "s-r-y" kökünden gelir. İsra'nın sözlük manası "gece yürütmek" demektir. Aynı zamanda Allah'ı tesbih etme ifadesi ile başladığı için "Sübhan" ve İsrailoğularından sıklıkla bahsedip onlarla alakalı birçok bilgi aktardığından dolayı "Beni İsrail" suresi olarak anılır.[1]

İsra suresi mushaf sıralamasına göre 17, nüzul sıralamasına göre 50'nci suredir. İsra suresi, Kasas Suresi ile Yunus Suresi arasında nazil olmuştur.

Hz. Aişe (r.anh), Rasûlullah'ın her gece İsra ve Zümer surelerini okuduğunu rivayet eder.[2]

Halit Altunkaynak'ın sesinden Zümer suresini okumak ve dinlemek için tıklayın

Sure hakkında vermiş olduğumuz genel bilgilerden sonra surenin ana konularının ne olduğunu öğrenmeye ve bu ana konuların tefsirine geçebiliriz.

GİRİŞ AYETİ: İSRA HADİSESİ

İsra suresinin 1. ayeti kerimesi Allah'ı tesbih ile başlamıştır. Bu ayeti kerimede aynı zamanda sureye adını veren, Hz. Muhammed (sav)'in bir gece vakti Mescid-i Haram'dan çevresinin bereketli kılındığı Mescid-i Aksa yani Kudüs topraklarına yürütülmesi konu edinmiştir. Bu yolculuk ile Hz. Muhammed'e öte âlemler gösterilmiş ve gaybi birçok mesele kendisine ayan olmuştur.

İslami kaynaklarda önemine binaen İsra ve miraç hadisesi ile alakalı olarak birçok görüş ve rivayet yer almaktadır.

*İsra ve Mi'rac hadisesi hakkında önümüzdeki yazılarda daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.

2-8. AYETLER: İSRAİLOĞULLARININ ORTAYA ÇIKIŞI, YÜKSELİŞİ VE SONLARI

Sure-i kerimede Hz. Muhammed'i zikrettikten sonra Hz. Musa'ya kitap verildiği ve bu kitapla İsrailoğullarına hidayet edilmek istendiği açıklanmıştır. Daha sonra insanlığın ikinci babası olan Hz. Nuh'un ismi geçmektedir.

4. ayette geçen "el-kitap" tabiri müfessirler tarafından Levh-i Mahfuz veya Tevrat olarak yorumlanmıştır. Ancak İsrailoğulları dinlerinden yüz çevirmek ve Peygamberlerine türlü kötülükler yapmak suretiyle yeryüzünde birden çok kez fesat çıkarmışlar ve ilahi cezaya maruz kalmışlardır.

5, 6 ve 7. ayetlerde genel olarak Yahudilerin yeryüzünde fesat çıkardıktan sonra iki kez bozguna uğrayacaklarına dair birtakım bilgiler verilir. İlk hezimetin, Câlut'un ya da Babilli Buhtunnasr'ın Kudüs istilası olduğu söylenir.