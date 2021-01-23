Hicri ikinci asırda tefsir faaliyetleri

📌 Hicri ikinci asır, Hz. Muhammed'in (sav) ve birçok sahabenin vefat ettiği, daha çok 'tabiin ve tebe-i tabiin'in aktif olduğu bir dönemdir. Bu dönemde sahabe neslinden aktarılan rivayetlerin özellikle tâbiûn ve tebe-i tâbiûn döneminde bir hayli arttığı ve telif edilen tefsirlerde önemli bir yer işgal ettiği göze çarpmaktadır.

➡ Sahabe ve tabiin döneminde rivayetlerin aktarılması ve tefsir ilminin şifahen var olmasına karşın, hicri 2. asırda Mukâtil b. Süleymân tarafından ilk kez Kur'ân tefsiri tam olarak yazılmıştır. İlk tefsir kitabının tedvin edilmesiyle tefsir ilminde yeni bir dönem başlamıştır.

*Tabiin (tâbiûn): Sahabeyle görüşüp konuşan, onlardan dini ve sünnetleri öğrenen ikinci nesil

Tebe-i tabiin: Tabiin ile Müslüman olarak görüşen, onlardan sünnetleri öğrenen üçüncü nesil

Tedvin: Ezberlenen ve bir yere kaydedilen hadisleri bir araya getirme