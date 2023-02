Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi: Bakara fazileti ve muhtevası

◾ Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olarak bilinen Bakara, 286 ayet-i kerimeden müteşekkildir. Mushaf sırasına göre ikinci olan sure, nüzul sıralamasında seksen yedinci sıradadır. İslam'ın temas ettiği hemen her meseleye dair ayetler barındıran Bakara Suresi, bu sebepten dolayı pek çok sebebi nüzula sahiptir.

Sebebi Nüzul nedir?

Ayetlerin nazil olma sebeplerini anlatan ilim dalı.

◾ Hicret'in hemen ardından nazil olmaya başlayan Bakara Suresi yaklaşık on yıl kadar sonra hitama ermiştir. Bu bakımdan Medine devri boyunca nazil olmaya devam eden sure, aynı zamanda bir dönemi de yansıtır.

Bakara suresi tecvid uygulaması