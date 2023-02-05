Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi: Bakara fazileti ve muhtevası
Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olarak bilinen Bakara, Medine'ye hicretin hemen ardından nazil olmaya başlamış ve yaklaşık on seneye yakın bir sürede hitama ermiştir. İçerisinde "Amenerresulü" ve "Ayetü'l Kürsi"yi barındıran Bakara Suresi, çok fazla konuya temas etmekle beraber doğru yolun ilkelerini izah etmektedir. Sizler için Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresini araştırdık.
Giriş Tarihi: 05.02.2023
17:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
18:59
◾ Kur'an-ı Kerim'in
en uzun suresi olarak bilinen Bakara, 286 ayet-i kerimeden müteşekkildir. Mushaf sırasına göre ikinci olan sure, nüzul sıralamasında seksen yedinci sıradadır . İslam'ın temas ettiği hemen her meseleye dair ayetler barındıran Bakara Suresi, bu sebepten dolayı pek çok sebebi nüzula sahiptir.
nedir? Sebebi Nüzul
Ayetlerin nazil olma sebeplerini anlatan ilim dalı.
◾
Hicret'in hemen ardından nazil olmaya başlayan Bakara Suresi yaklaşık on yıl kadar sonra hitama ermiştir. Bu bakımdan Medine devri boyunca nazil olmaya devam eden sure, aynı zamanda bir dönemi de yansıtır.
Bakara suresi tecvid uygulaması
◾ İçerisinde
çokça hüküm bulundurmasından dolayı "Füstatü'l Kur'an" olarak anılan sure adını, 67 - 73. ayetlerde bulunan Bakara, " Sığır" kelimesinden alır. Bakara Suresi genel hatlarıyla kapsayıcı pek çok husustan bahsetmesine rağmen Fatiha Suresi'nde bulunan "doğru yolu bulanlarla ondan sapanlar" ifadesinin geniş çapta izahatı gibidir.
Bakara Suresi'ni okumak için tıklayın
Bakara Suresi'nde öne çıkan konular
➡ Allah Teala'nın varlığı
➡ Dualar
➡ Allah Teala'nın birliği
➡ Sosyal meseleler
➡ Tevhid
➡ İslam'ın şartları
➡ İnanç esasları
➡ Hz. İbrahim (AS) kıssası
➡ İbadet esasları
➡ Kabe
➡ İnsanın yaratılışı
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Evlerinizi (içinde Kur'an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara sûresi okunan evden ürker ve uzaklaşır"
(Müslim, Müsafirin 212)
◾ Pek çok
hadis-i şerifinde Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okumalarını ve öğrendikleri ile amel etmelerini tavsiye veren Resul-i Ekrem (SAV) bu hadisiyle şeytanın Bakara Suresi okunan eve girmeyeceğini söylemiştir.
Hadis-i Şerif okumak için tıklayın
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti her kim gece vakti okursa bu iki âyet –o gece– ona yeter"
(Buhari, Fezail 10)
◾
Amenerresulü olarak bilinen Bakara Suresi 285 ve 286. ayetleri bilhassa namaz sonlarında aşır olarak okunmaktadır. Resulullah (SAV) bu hadisinde mezkur ayetlerin koruyucu vasfına vurgu yapmıştır.