Bakara suresi tecvid uygulaması

Tecvid serimizin önceki yazılarında med çeşitleri, idğam, ihfa, kalın-ince harf okunması, yol gösterici işaretler gibi birçok konusuyu ele almış ve bu kuralların nasıl tatbik edileceğine dair Fatiha suresi üzerinden bir uygulama dersi yapmıştık. Bu yazımızda ise Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara’nın ilk sayfası yani elif-lam-mim şeklinde meşhur olmuş kısmının hangi tecvid kurallarını ihtiva ettiğini inceleyeceğiz.

🔸 Bakara suresi, toplamda 286 ayetten ibaret olup çoğunluğu Mekke'de nazil olan surelerden bir tanesidir.

🔸 İsmini İsrailoğullarına kesilmesi emredilen buzağıdan alan Bakara suresi, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. Bu dersimizde yalnızca giriş sayfası olan ilk beş ayeti, tecvid kuralları ile birlikte inceleyeceğiz👇

💠 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ 💠

💠Allah kelimesinden önce esre harekesi olduğu için lam harfine ince ses verilerek okunur.

💠Lam harfinin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

💠Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

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💠Mim harfinin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

💠Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

💠 Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.





💠 الٓمٓۚ💠

💠 Huruf-u mukattaa olarak isimlendirilen lam, sükunlu mim ile bittiği ve ardından hemen mim harfi geldiği yani idğam oluşturduğu için medd-i lazım harf-i musakkale kuralını ihtiva eder. Dört elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Yine aynı şekilde huruf-u mukattaadan olan mim harfi herhangi bir idğamla karşılaşmadığı için medd-i lazım harf-i muhaffefe kuralını ihtiva eder. Dört elif miktarı uzatılarak okunur.

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💠 ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَۚۛ فٖيهِۚۛ هُدًى لِلْمُتَّقٖينَۙ 💠

💠 Peltek ze harfinin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

💠Te harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Lam harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

💠Fe harfi esreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz ye harfi geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur. Burada medd-i tabi yapılması gerektiğinin bir başka alameti fe harfinin altındaki asar işaretidir.

💠Dal harfi tenvinli bittiği ve ardından lam harfi geldiği için idğam-ı bila gunne kuralı oluşmuştur. Yani dal harfi lam harfine katılarak ancak genizde tutulmadan okunur.

💠 Ayet bitmeden önce kelimenin sondan bir önce ki harfi harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

💠اَلَّذٖينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقٖيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَۙ 💠

💠Zel harfi esreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz ye geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur. Burada medd-i tabi yapılması gerektiğinin bir başka alameti zel harfinin altındaki asar işaretidir.

💠 Nun harfi ötreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz vav geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Ye harfi esreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz ye geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur. Burada medd-i tabi yapılması gerektiğinin bir başka alameti ye harfinin altındaki asar işaretidir.

💠 Mim harfi ötreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz vav geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Lam harfinin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

💠Mim harfi şeddeli olduğu için biri harakeli diğeri cezimli olan iki mim birbirine uğramış olur. Bu sebeple mim idğamlı bir şekilde okunur. Aynı zamanda mimde üstünden sonra med harflerinden elif geldiği için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabili bir şekilde okunur.

💠 Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

💠Kaf harfi cezimli olduğu için kalkale yaparak yani vurgulanarak okunur.

💠Nun üstünlü olduğu ve kendisinden sonra med harflerinden elif geldiği için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabili bir şekilde okunur.

💠Cezimli mim harfinden sonra ye geldiği için mim, izhar yapılarak yani açık bir şekilde okunur.

💠Cezimli nun harfinden sonra fe geldiği için ihvalı bir şekilde okunur.

💠Ayet bitmeden önce kelimenin sondan bir önceki harfi harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

💠 الَّذٖينَ يُؤْمِنُونَ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَٓا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَؕ💠

💠Zel harfi esreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz ye geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur. Burada medd-i tabi yapılması gerektiğinin bir başka alameti zel harfinin altındaki asar işaretidir.

💠Nun harfi ötreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz vav geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Harekesiz elif harfinden sonraki kelime de harekeli elif bulunduğu için medd-i munfasıl kuralı uygulanır ve dört elif miktarı uzatılarak okunur.

💠 Cezimli nun harfinden sonra ze geldiği için ihvalı bir şekilde okunur.

💠Harekesiz elif harfinden sonraki kelime de harekeli elif bulunduğu için medd-i munfasıl kuralı uygulanır ve dört elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Cezimli nundan sonra ze harfi geldiği için ihvalı bir şekilde okunur.

💠Cezimli nundan sonra kaf harfi geldiği için ihvalı bir şekilde okunur.

💠Hemzenin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

💠Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

💠Cezimli mimden sonra ye harfi geldiği için mim, izhar yapılarak yani açık bir şekilde okunur.

💠Ye harfi ötreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz vav geldiği için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Ayet bitmeden önce kelimenin sondan bir önceki harfi harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

💠 اُو۬لٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 💠

💠Medd-i tabiden sonra hemen ardından ve aynı kelime içinde hemze geldiği için medd-i muttasıl meydana gelmiştir. Dört elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Lam harfinin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

💠Dal harfi tenvinli bittiği ve ardından mim harfi geldiği için idğam-ı meal gunne kuralı oluşmuştur. Yani dal harfi mim harfine katılarak ve gunne yapılarak okunur.

💠Cezimli nun harfinden sonra ra geldiği için idğam-ı bila gunne kuralı oluşmuştur. Yani nun, ra harfine katılarak ancak genizde tutulmadan okunur.

💠Medd-i tabiden sonra hemen ardından ve aynı kelime içinde hemze geldiği için medd-i muttasıl meydana gelmiştir. Dört elif miktarı uzatılarak okunur.

💠Ayet bitmeden önce kelimenin sondan bir önceki harfi harekesiz med, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

İdğam çeşitleri ile alakalı kuralları bir kez daha gözden geçirmek isterseniz Tecvid dersleri-5 ve 6 yazılarımızı okuyabilirsiniz.

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER

GRAFİK: BURCU SANDIKÇI