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TECVİD

Fatiha suresi tecvid uygulaması

Yayınlanma Tarihi: 28.05.2021 12:32 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 13:58
Fatiha suresi tecvid uygulaması

Fikriyat serimizin önceki yazılarında med çeşitleri, idğam, ihfa, kalın-ince harf okunması, yol gösterici işaretler gibi birçok konuyu ele aldık. Tecvid ilmine dair en önemli kuralları, açık ve anlaşılır biçimde sunmayı hedeflediğimiz derslerimizde artık öğrendiklerimizi uygulama vakti! Bu yazımızda Kur’an-ı Kerim’in girişi niteliğinde olan ve namazlarımızda çokça okuduğumuz Fatiha suresinin hangi tecvid kurallarını ihtiva ettiğini inceleyeceğiz.

📌Fatiha, toplamda yedi ayetten ibaret olup Mekke'de nazil olan surelerden bir tanesidir. Tevhid dini olan İslam itikadını çok veciz bir şekilde özetlediği için sureye dair yapılan açıklama ve yorumlar tefsir literatüründe çok geniş bir yer tutmaktadır.

Kur’an’ın veciz özeti: Fatiha suresi KUR’AN’IN VECİZ ÖZETİ: FATİHA SURESİ

📌 Fatiha suresinin okunması özellikle beş vakit namazda vacip olduğu için surenin kıraati esnasında tecvid kurallarını doğru bir şekilde uygulamak oldukça önemlidir.

Şimdi Fatiha suresinde bulunan tecvid kurallarını baştan sona kelime kelime tarayalım👇

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

1Allah kelimesinden önce esre harekesi olduğu için lam harfine ince ses verilerek okunur.

2 Lam harfinin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

3 Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

4 Mim harfinin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

5 Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

6 Sondan bir harf önce harekesiz med harfi, sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uygun okumak neden önemli? MEDD-İ TABİ NEDİR? MEDD-İ TABİ ÖRNEKLERİ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْـعَالَم۪ينَۙ

1Lam harfi esreli olduğu için Allah lafzı ince okunur.

2 Lam harfinin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

3 Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

4 Ayn harfi üstünlü ve kendisinden sonra harekesiz elif olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

5 Sondan bir harf önce harekesiz med harfi sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Fikriyat tecvid dersleri -2 ASAR İŞARETİ NEDİR? ASAR İŞARETİYLE İLGİLİ ÖRNEKLER...

اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ

1Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

2 Mim harfinin üzerinde asar işareti olduğu için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabi yapılarak okunur.

3 Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

4 Sondan bir harf önce harekesiz med harfi sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid dersleri-3 Med kuralları MEDD-İ ARIZ NEDİR? MEDD-İ ARIZLA İLGİLİ ÖRNEKLER

مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ

1Mim harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

2Sondan bir harf önce harekesiz med harfi sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ

1Ya harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

2 Ya harfi üstünlü olduğu ve kendisinden sonra harekesiz elif olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3 Sondan bir harf önce harekesiz med harfi sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid dersleri 12 - Duraklar TECVİD DERSLERİ - DURAKLAR

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ

1Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

2 Sondan bir harf önce harekesiz med harfi sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid dersleri 17 - Kur’an-ı Kerim’de bulunan işaretler TECVİD DERSLERİ - KUR'AN-I KERİM'DE BULUNAN İŞARETLER

صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ

1Ra harfinin harekesi üstün olduğu için kalın okunur.

2 Ze harfi esreli olduğu ve kendisinden sonra harekesiz ye harfi olduğu için medd-i tabi yapılarak yani bir elif miktarı uzatılarak okunur.

3 Sakin nun harfinden sonra ayn harfi geldiği için izhar yapılır.

4 Ra harfinin harekesi esre olduğu için ince okunur.

5 Ötreli dad harfinden sonra harekesiz vav harfi geldiği için bir elif miktarı uzatılarak yani medd-i tabili bir şekilde okunur.

6 Dad harfi şeddeli olup hem cezm hem de üstün harfini muhteva eder. Üstünden sonra harekesiz elif harfi ondan hemen sonra da lam harfinin şeddesi dolayısıyla cezmi geldiği için medi lazım meydana gelir ve dört elif miktarı uzatılarak okunur.

7 Sondan bir harf önce harekesiz med harfi sonrasında durak işareti olduğu için medd-i arız meydana gelmiştir. 3-4 elif miktarı uzatılarak okunur.

Med çeşitleri ile alakalı kuralları bir kez daha gözden geçirmek isterseniz Tecvid dersleri-3 yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

FİKRİYAT

SÜMEYYE ALI JABER

GRAFİK: BURCU SANDIKÇI

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