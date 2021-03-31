Kur’an’ın veciz özeti: Fatiha suresi
Her şeyi bir ölçüye göre yaratan yüce Allah'ın Fatiha suresini Kur'an-ı Kerim'in en başına yerleştirmiş olması sebepsiz değildir. Fatiha suresi muhteva ettiği ayetlerde derin anlamlar barındırmaktadır. Burada biz kullara düşen ise söz konusu sure-i şerifenin muhteva ettiği hikmetler üzerinde tefekkür etmek; benliğimiz ve ruhumuz için birtakım dersler çıkarmaktır.
Giriş Tarihi: 31.03.2021
10:56
Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
17:34
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Fiilin sözlük anlamı Elmalılı Hamdi Yazır'ın meşhur tefsiri Hak Dini Kur'an Dili'nde belirtmiş olduğu gibi f-t-h fiili kitap ve elbise gibi açılabilecek şeylerin baş tarafı, ilk açılan yeri anlamına gelir. Arapçada f-t-h fiili açmak anlamına gelmektedir. gelmektedir. "Fatiha" kelimesi de ism-i fail formunda bu fiilden türemiş olup "açan" anlamına
🔍 Kur'an'ın mukaddimesi: Fatiha Suresi
🔶🔸 Fatiha suresi nüzul sırasına göre
Sure yedi ayetten oluşmaktadır ve tamamı bir defada inmiştir. Nüzul sırasına göre ilk inen sure olmamasına rağmen içermiş olduğu mesajlar ve tevhit dininin oldukça veciz bir tanımı niteliğinde olan Kur'an-ı Kerim'de beşinci sırada yer almakta olup Mekki surelerdendir. yer almaktadır. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in en başında
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Fatiha suresinin okunuşu
🔶🔸 Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en'amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Fatiha suresinin meali
🔶🔸 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Hamd, âlemlerin Rabbi Rahman, Rahim hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.
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Fatiha her şeyi hakkıyla bilen Yüce Yaratıcımızın insanlara sunduğu hikmetlerle dolu kitabının girizgâhı ve bu hikmetlerin anlaşılmasında açılan kapıdır…
📌 Fatiha
dua ve yakarıştır…
📌 Fatiha kul ile Rabbi arasındaki bağı en sade ve güzel şekilde anlatır.
bildirir. Kul ile Rabbi arasındaki bağın neden ve hangi sebeplerden dolayı daim olması gerektiğini
📌 Fatiha "hamd" kavramının en güzel tanımlayıcısı ve
en güzel betimleyicisidir… "hamd"ın kime, nasıl bir Rabbe ait olduğunun
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📌 Fatiha suresinin
Diğer yarısı ise duadır. ilk yarısı yaratanın vasıflarını belirtip O (cc)'nu övmektedir.
📌 Bir kul olarak insan,
Fatiha suresi bize bu soruların cevabını verir. kimden ister, kime dua eder, kime tüm ruhuyla yönelir?
📌 Kul ancak aciz kaldığı bir konuda kendinden
ister. Ondan medet umar ve beklentiye girer. daha üstün ve söz konusu mevzuya gücü yeten muktedir olandan
🔍 Kur'an'ın ilk suresi Fatiha'daki sırlar…