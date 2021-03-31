Kur’an’ın veciz özeti: Fatiha suresi

Fatiha her şeyi hakkıyla bilen Yüce Yaratıcımızın insanlara sunduğu hikmetlerle dolu kitabının girizgâhı ve bu hikmetlerin anlaşılmasında açılan kapıdır…

📌 Fatiha dua ve yakarıştır…

📌 Fatiha kul ile Rabbi arasındaki bağı en sade ve güzel şekilde anlatır. Kul ile Rabbi arasındaki bağın neden ve hangi sebeplerden dolayı daim olması gerektiğini bildirir.

📌 Fatiha "hamd" kavramının en güzel tanımlayıcısı ve "hamd"ın kime, nasıl bir Rabbe ait olduğunun en güzel betimleyicisidir…

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