Kur'an'ın mukaddimesi: Fatiha Suresi
Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için "başlangıç" anlamına gelen "Fâtiha", Mekke döneminde nazil olmuştur. Yedi ayetten oluşan Fatiha Suresi, bir bakıma Kur'an-ı Kerim'in ön sözü niteliğindedir. Beş vakit namaz kılarken her rekatta okuduğumuz Fatiha Suresi'nin faziletleri nelerdir? Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki diğer surelerden hangi yönleriyle ayrılır? Mukaddes kitabımızın mukaddimesi Fatiha Suresi hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 08.01.2021
16:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
17:02
Fâtiha "açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak" anlamındaki feth kökünden türemiş bir isimdir.
📌"Bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı, giriş" mânasında kullanılır. "Fâtihatü'l-kitâb" tamlamasının kısaltılmış şekli olan Fâtiha Kur'ân-ı Kerîm'in ilk sûresi ve bir bakıma onun önsözü olduğu için bu adı almıştır.
📌Kur'an'ın tertibi ve yazılması itibariyle birinci sûre olması yanında ayrıca namazdaki kıraat rüknünün yerine getirilmesine bu sûre ile başlandığı ve nihayet bir bütün olarak indirilmiş sûrelerin de ilki olduğu için ona bu ismin verilmiş olduğu düşünülebilir.
FATİHA SURESİ'NİN ALDIĞI DİĞER İSİMLER
✅Sûrenin ayrıca,
gibi başka adları da vardır. "Ümmü'1-Kitab" (Kitab'ın özü) "es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet) , "el-Esâs","el-Vâfiye", "el-Kâfiye", "el-Kenz", "eş-Şifâ", "eş-Şükr" ve "es-Salât"
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📌Bu sûre ilâhî kitabın bütün amaçlarını; getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet halinde ihtiva etmektedir. Kur'an-ı Kerîm'in gönderiliş amacı insanların dünya hayatını düzene koymak ve iyi bir dünya hayatından sonra ebedî saadeti sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için:
1. Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır.
2. Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının "yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah" olduğunun bilinmesine bağlıdır.
3. Bu imanı, bu bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükâfat ve ceza vaadi gerekir. Sûrenin başından "yevmi'd-dîn"e kadar birincisi, "müstakim"e kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da mükâfat ve ceza vaadi ile –konuları desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret alınmasını sağlamak üzere verilen– Kur'an kıssalarının özü veciz bir şekilde ifade edilmiştir.
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FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în İhdinessirâtal mustakîm Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
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