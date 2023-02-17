Miraç Gecesi'ni nasıl idrak etmeliyiz?

🔷 Recep, Şaban ve on bir ayın sultanı Ramazan'dan oluşan Üç ayların dinimizde ayrı bir yeri vardır. Mübarek gün ve geceleri barındıran bu aylar sadece çağı değil müminlerin gönlünü de aydınlatır. Nitekim hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.

🔷 Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaip Gecesi'nden sonra üç ayların ikinci önemli gecesi, Miraç'tır. Büyük mucizelerin gerçekleştiği bu mukaddes gecede Müslümanlar, birçok müjdeye kavuşmuştur.