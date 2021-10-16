Mevlid bir Müslüman için ne ifade eder?

➡ Yüce Allah'ın "habibim" dediği Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teşrifi, kâinattaki en büyük hadiselerdendir. Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) "Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım" buyurmuştur.

📌Mekke, henüz atlattıkları Ebrehe ve ordusunun Kâbe'ye karşı düzenlediği ve perişan bir şekilde dönüp gitmek zorunda kaldıkları büyük saldırının sonrasındaki günleri yaşıyordu. Ebrehe'nin filleriyle güçlendirdiği ordusuyla beraber Kâbe'yi yıkmaya kalkışmasının üzerinden 50-55 gün gibi bir zaman geçmişti. Ve zaman Rebîülevvel; zemin Mekke'de bir ev; saatler ise bir Pazartesi sabahının aydınlığına ulaştıracak 12. gecenin son saatleriydi… Sevgili Peygamberimiz dünyaya teşrif etmişti.

Mekke karanlığına doğan Nebi'yi bütün kâinat, kendine özel diliyle selamladı: "Essalatü vesselamü aleyke ya Resulallah."

📌 Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (SAV), Arabistan yarımadasının batısındaki Hicaz bölgesinin Mekke şehrinde dünyayı şereflendirdi. Tarih hesaplama yöntemlerindeki farklılık nedeniyle Hz. Peygamber'in doğum tarihi 20 Nisan 571 veya 17 Haziran 569 olarak belirlendi. Genel kabul gören kanaate göre Fil Vakası'ndan 50-55 gün sonra Rebîülevvel ayında pazartesi günü dünyaya geldi.

🔸 O'nun doğumuyla dünya nurlanmış, son peygamberin (sav) alameti olan bir yıldız doğmuş, ıssız çölleri su basmış, Kisra'nın sarayındaki sütunlar yıkılmış, İran tapınaklarında bin yıldır sönmeyen ateş sönmüş, Kâbe'deki putların çoğu yerle bir olmuştur…

🔸 Onu melekler yıkamış, sünnetli olarak doğmuş ve iki omzu arasına risalet mührü vurmuşlardı. Anlatıldığına göre sütannesinin eşeği, kervanın en hızlı binek hayvanı olmuş; devesi bütün aileye yetip artacak kadar bol süt vermeye başlamıştır. Aynı otlak öteki hayvanlara bir şey vermezken Halime'nin koyunları eve daima karınları doymuş bir halde dönmüşlerdir.

Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu