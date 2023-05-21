Medeniyet ufkumuzda kütüphaneler

İLK İSLAM KÜTÜPHANELERİ

◾ İlk İslam kütüphaneleri Beytül kütüb, Darül kütüb ve Mektebe gibi isimlerle anıldı. Medreselerin kurumsallaşmasından evvel camilerde ilim halkaları olduğu için ilk İslam kütüphaneleri de camiler içinde teşekkül etmiş oldu.

◾ Bunun akabinde Darül Hikme ve Beytül Hikme olarak isimlendirilen eğitim kurumlarında ilk düzenli İslam kütüphaneleri görülmeye başlandı.

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