Türkiye'den kaçırılıp British Museum'da sergilenen eserler
İngiltere'nin Londra kentinde bulunan British Museum, dünyanın ilk müzelerinden biri. Dünyanın pek çok yerinden farklı eserlere ev sahipliği yapan British Museum'daki eserler, hediye, satın alma ya da kaçırma gibi yöntemlerle müzenin envanterine dâhil edildi. Dünya tarihini kapsayan 8 milyondan fazla nesneyi bünyesinde bulunduran British Museum'da, Türkiye'den çalınarak götürülen 5 bin yıllık geçmişe sahip eserler de bulunuyor.
Giriş Tarihi: 19.01.2021
18:26
BRITISH MUSEUM NE ZAMAN AÇILDI?
Tıp hekimi ve doğa bilimci Sir Hans Sloane'un biriktirdiği kitap, el yazması ve doğa tarihi nesneleri koleksiyonunun hükümet tarafından satın alınmasıyla kuruldu.
Zamanla ünlü kont ve bilim insanlarının miras bıraktıkları el yazmaları, sikke ve antika koleksiyonları da müzeye dâhil edildi. 1757 yılında müze, halkın ziyaretlerine açıldı.
MÜZE ENVANTERİNDEKİ ESERLER NASIL TEMİN EDİLDİ?
Özellikle Anadolu'dan kaçırılan Antik Çağ ile ilgili eşsiz tarihi eserler ve etnografya koleksiyonları, müzenin en gözde eserleri arasında yer alıyor.
Müzenin envanterinde, dünya tarihini kapsayan 8 milyondan fazla nesne bulunuyor.
MÜZE HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞUYOR?
Eskiçağ yapıtları bölümü; sikkeler ve madalyalar bölümü; baskılar ve çizimler bölümü; günümüzde ayrı bir yapıda bulunan "İnsanlık Müzesi" adı verilen etnografi bölümü.
Antik çağ yapıtları bölümü ise Mısır, Batı Asya, Antik Yunan ve Antik Roma, Tarih öncesi İngiltere, Orta Çağ ve Doğu yapıtlarından oluşan ayrı ayrı koleksiyonları kapsıyor. Müzedeki ünlü yapıtlar arasında, Mısır hiyerogliflerinin Reşit Taşı, Asurbanipal'ın Ninova'daki sarayından gelme Asur kabartmaları, Bodrum'daki Mausoleion'dan frizler, tunç ve fildişinden Afrika heykelcikleri sayılabilir.
5 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP ESERLER
British Museum, 2019 yılında Troya Antik Kenti'nden çalınan eserlerin de içinde yer aldığı özel bir sergi ile gündeme gelmişti.
5 bin yıllık geçmişe sahip bu eserler, 1868'den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann'ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserlerden oluşuyordu.
TROYA ANTİK KENTİ’NDEN GİZLİCE KAÇIRILDI
Ancak Schliemann'a verilen kazı izni, böyle bir durumu kapsamıyordu. Alman arkeolog dört yıl sonra ceza ödeyip yeniden kazıya başladı.
İçinde çömleklerin de bulunduğu bu geniş koleksiyon, ölümünün ardından Schliemann'ın vatandaşı olduğu Almanya'ya bağışlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rus askerleri bazı eserleri Rusya'ya götürdü.