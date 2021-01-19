Türkiye'den kaçırılıp British Museum'da sergilenen eserler

İngiltere'nin Londra kentinde bulunan British Museum, dünyanın ilk müzelerinden biri. Dünyanın pek çok yerinden farklı eserlere ev sahipliği yapan British Museum'daki eserler, hediye, satın alma ya da kaçırma gibi yöntemlerle müzenin envanterine dâhil edildi. Dünya tarihini kapsayan 8 milyondan fazla nesneyi bünyesinde bulunduran British Museum'da, Türkiye'den çalınarak götürülen 5 bin yıllık geçmişe sahip eserler de bulunuyor.