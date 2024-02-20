Kalp huzurunu sağlamak

◾ İnsan vücudunda bir et parçası olarak bulunan kalp ile imana mekân olan tarifi verilen kalp, her ne kadar aralarında bağlantı olsa da aynı şey değildir.

İmam Gazali bu hususu şöyle izah eder: "Kalp kelimesi iki manada kullanılır. Birincisi, göğsün sol tarafına yerleştirilmiş, çam kozalağı şeklindeki özel bir et parçasıdır. Bu kalp hayvanlarda, hatta ölülerde dahi vardır. İkincisi ise rabbanî ve ruhanî bir latîfe olup, cismanî kalple bağlantısı vardır. İşte bu latîfe insanın hakikatidir. İdrak eden, bilen, kavrayan, muhatap olan, cezalandırılan, kınanan ve sorumlu tutulan odur."

(Gazali, İhya-u Ulumuddin, III. Cilt, 3)