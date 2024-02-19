Hz. Osman'ın (RA) vakfı: Rume kuyusu

🔸 Boykotun Nebevi delillerden bahsedersek eğer; Allah Resulünün (SAV), zalimi desteklememe, zulme arka çıkmama, zalimin yanında yer almama, zalime yarım ağızla bile olsa destek olabilecek bir sözden, bir kelamdan kaçınma konusunda uyarıları oldukça çoktur.

🔸 Bu konuda Ashabı Kiram'dan da örnekler vardır. Bunlardan biri Rume kuyusunun hikayesidir. Yani Hz. Osman (RA) Kuyusu, diğer adıyla Rume kuyusu...

Ashab-ı Kiram nedir?

Ashab-ı Kiram, Peygamber Efendimizi (SAV) görmüş, onun sohbet meclisinde bulunmuş ve bu hal üzere vefat etmiş Müslümanlar, anlamına gelir.

İSRAİL'E KARŞI NE YAPABİLİRİZ?