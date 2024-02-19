Hz. Osman'ın (RA) vakfı: Rume kuyusu
Müslümanların dünya tarihine hediye ettikleri en güzel anlayışlardan biri vakıflardır. Ashab-ı Kiram'dan pek çok kimse mallarını vakfederek insanlığın hizmetine sunmuşlardır. Hz. Osman'ın (RA) Müslümanları ferahlatmak amacıyla bir Yahudi tüccardan satın alarak vakfettiği Rume kuyusu, günümüzde Müslümanların işgalcilere karşı yürüttüğü boykot hareketinin bir örneğidir. Müslümanların birlik, beraberlik ve dayanışmasının tarihi bir vesikası olan Rume kuyusunun hikayesini araştırdık.
Giriş Tarihi: 19.02.2024
10:49
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
11:35
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Boykotun Nebevi delillerden bahsedersek eğer; Allah Resulünün (SAV), zalimi desteklememe, zulme arka çıkmama, zalimin yanında yer almama, zalime yarım ağızla bile olsa destek olabilecek bir sözden, bir kelamdan kaçınma konusunda uyarıları oldukça çoktur.
🔸 Bu konuda Ashabı Kiram'dan da örnekler vardır. Bunlardan biri Rume kuyusunun hikayesidir. Yani Hz. Osman (RA) Kuyusu, diğer adıyla Rume kuyusu...
Ashab-ı Kiram nedir?
Ashab-ı Kiram, Peygamber Efendimizi (SAV) görmüş, onun sohbet meclisinde bulunmuş ve bu hal üzere vefat etmiş Müslümanlar, anlamına gelir.
İSRAİL'E KARŞI NE YAPABİLİRİZ?
Rume kuyusu nerede bulunur?
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Rume Kuyusu; Medine-i Münevvere'nin güneybatısında bulunan Akīk vadisinin aşağı kısmında, sel sularının toplandığı yerde bulunur. Kuyu, şehrin en eski su kaynaklarından biri olarak bilinir.
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Rume'nin kim tarafından kazıldığı bilinmemektedir. Hatta bu kuyu bir zaman bilinmeyen sebeplerle kapanır ve İslam'ın tebliğ edilmeye başlandığı sıralarda yeniden açılır.
Rume kuyusunun adı nereden geliyor?
🔸 Kuyunun adının nereden geldiğine dair
üç rivayet bulunur. İlk rivayete göre kuyu ismini, halka su dağıtan Rume adlı bir kadından alır. İkinci rivayete göre kuyunun adı bir dönem sahipliğini yapan Rûme el-Gıfârî'den gelir. Üçüncü rivayete göre ise Rume kuyusu, adını bulunduğu Akik bölgesinin bu isimle anılmasından dolayı alır.
Medine-i Münevvere ne demek?
Medine-i Münevvere, Medine şehrinin resmi ismidir. Eski adıyla Yesrib, günümüzde ise Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde, Mekke'nin kuzeyinde yer alan şehre denir. Kelime anlamı ise "nurlanmış şehir"dir.
🔸 Medine döneminde şehirde
su sıkıntısı oluşur ve Medine halkı bu duruma çareler arar. Yerli halk, o dönemde su ihtiyacını kuyulardan temin ediyordu.
🔸 Medine bölgesinde
berrak su bulunmazdı. Var olan tek berrak su kaynağı, Rume kuyusuydu. Şehir halkı su ihtiyacını buradan temin ederdi.
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Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde su problemi ile karşı karşıya kaldılar. Şehrin Akik vadisinin aşağısında, sel sularının biriktiği yerin yakınında Rume kuyusu vardır. Etrafı taşlarla örülü olan Rume kuyusundan başka tatlı su kaynağı bulunmamaktadır.
🔸 Rume kuyusu Rumetül Gifari'den sonra bir
Yahudi'nin eline geçer. Kendisi para karşılığında Müslümanlara su satmaya başlar. İnsanın en temel ihtiyacı olan suyu, bir müddet sonra Yahudi tüccar, Müminlere fahiş fiyatlarla satmaya başlar ve bu durum Müslümanları yıpratır.
Hicret ne demektir?
Hicret, kelime anlamı göç olmakla birlikte Müslümanların Hz. Peygamber (SAV) ile Mekke'den Medine şehrine göç etmesini ifade eder.