İslam tarihinde önemli bir mekan: Fedek

◾ Resulullah (SAV) vefat ettikten sonra Hz. Ebu Bekir (RA) halife seçilir ve Fedek arazisi için Hz. Peygamber'in (SAV) kızı Hz. Fatıma'nın (RANHA) birtakım talepleri olur.

◾ Hz. Fatıma (RANHA), babasının vefatından sonra kendi ailesinin üzerine olan Fedek arazisini Hz. Ebu Bekir'den talep eder. Hz. Ebu Bekir (RA) ise bu araziyi veremeyeceğini, onun devlet gelirinde olduğunu ifade eder. Çünkü Efendimizin (SAV) ailesinin geliri devlet geliri içerisinden verilmekteydi. Onlardan biri de işte, "fedek arazisi"ydi.

Hilafet ne demektir?

Hilafet kelimesi, birinin yerine geçmek, vekâlet ya da temsil etmek" gibi anlamlara gelip aynı zamanda Peygamber'den (SAV) sonra bulunan devlet başkanlığı kurumunu temsil eder.