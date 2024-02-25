İslam tarihinde önemli bir mekan: Fedek
Hz. Peygamber'in (SAV) vefatından bir süre sonra ortaya bazı fikri ve siyasi ihtilaflar çıkar. Bu çıkan hadiselerden biri de Fedek meselesidir. Fedek meselesi, Hz. Ebu Bekir (RA) ile Hz. Fatıma (RANHA) arasında yaşanır. Peki, Fedek meselesi nedir? Fedek arazisi olayını sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 25.02.2024
17:13
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
17:29
◾ Bugünkü adı
Hâit olan Fedek arazisi, Medine'ye yaya olarak takriben iki-üç günlük mesafede bulunur. Bu bölge Medine ile Hayber arasında yer alan bir köydür.
◾ Hz. Peygamber (SAV),
hicretin yedinci yılında Hayber'in fethi gerçekleştikten sonra Ensârdan bir sahabeyi Fedek halkını İslâm'a davet etmesi için gönderir.
Ensar kime denir?
Ensar, Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara denir.
Berat Kandili mesajları ve sözleri
Fedek arazisi nerede bulunur?
◾ Fedek, bugünkü Hâit bölgesi olarak bilinen
Medine ile Hayber arasında, Medine'ye yaklaşık 150 km. mesafede Yahudilerin de geçmişte yaşamış olduğu bir yerleşim yeridir.
"Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, "Bırakın bizi, size katılalım" diyecekler. Onlar, Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki: "Asla bizim peşimize takılamayacaksınız, Allah sizin için daha önce böyle buyurdu." Bunun üzerine de "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz" diyecekler. Oysa onlar (işin hakikatini) kavramakta güçlük çekiyorlar."
Fetih Suresi 15. Ayet
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Fetih Suresi 15. Ayet Tefsiri
◾ Hz. Peygamber Hudeybiye'den dönünce bir iki ay kadar Medine'de kalmış, hicrî 7. yılın başında, kuzey bölgesinin güvenliğini bozan Hayber yahudilerini egemenliği altına almak üzere buraya bir sefer düzenlemiştir.
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◾ Hz. Peygamber (SAV), hicretin yedinci yılında Hayber'in fethi gerçekleştikten sonra Ensârdan bir sahabeyi Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı Fedek halkına
İslâm'a davet için gönderir.
◾
Fedek Yahudileri, İslâm'ı kabul etmeyip topraklarının yarısı karşılığında Hz. Peygamber'e (SAV) barış teklif ederler. Peygamberimiz (SAV) ise bu teklifi kabul eder.
◾ Dolayısıyla Fedek
arazisinin yarısı Hz. Peygamber'e (SAV) tahsis edilir. Böylelikle Fedek, Müslümanların eline geçmiş olur.
◾ Müslümanların eline geçen Fedek arazisinin yarısı Hz. Peygamber'e (SAV) tahsis edildikten sonra
savaş yapılmadan ele geçirildiği için bu arazi " fey" kapsamında değerlendirilir.
◾ Aynı zamanda kazanılan bu gelir mücahidler arasında taksim edilmeyip Peygamber Efendimizin (SAV) tasarrufuna bırakılır. Peki,
bu gelir ile Peygamber Efendimiz (SAV) ne yaptı?
*Fey nedir?
Savaş yapılmadan ele geçirilen toprak parçası.
Mücahid ne demektir?
Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara denir.
Berat Kandili'nde ne olmuştur?
Hz. Peygamber Fedek arazisinin gelirlerini ne yaptı?
◾ Hz. Peygamber (SAV), Fedek arazisinden elde edilen gelir ile bir taraftan
kendi ailesinin ve Haşimoğulları'nın geçimini sağlayıp bekârlarını evlendirip diğer yandan ise Müslüman fakirlerin, yoksulların ve yolcuların ihtiyaçlarını giderir.
◾ Resulullah (SAV) vefat ettikten sonra
Hz. Ebu Bekir (RA) halife seçilir ve Fedek arazisi için Hz. Peygamber'in (SAV) kızı Hz. Fatıma'nın (RANHA) birtakım talepleri olur.
◾ Hz. Fatıma (RANHA), babasının vefatından sonra kendi ailesinin üzerine olan Fedek arazisini
Hz. Ebu Bekir'den talep eder. Hz. Ebu Bekir (RA) ise bu araziyi veremeyeceğini, onun devlet gelirinde olduğunu ifade eder. Çünkü Efendimizin (SAV) ailesinin geliri devlet geliri içerisinden verilmekteydi. Onlardan biri de işte, "fedek arazisi"ydi.
Hilafet ne demektir?
Hilafet kelimesi, birinin yerine geçmek, vekâlet ya da temsil etmek" gibi anlamlara gelip aynı zamanda Peygamber'den (SAV) sonra bulunan devlet başkanlığı kurumunu temsil eder.
◾ Rivayetlere göre Hz. Peygamber'in (SAV) vefatı üzerine
"Resûl-i Ekrem'in Hayber ve Fedek'teki hisselerinden miraslarını almak için Hz. Osman'ı Hz. Ebû Bekir'e gönderdilerse de Hz. Âişe onlara Resûlullah'ın, "Biz peygamberler miras bırakmayız, bizim bıraktıklarımız sadakadır" ifade ettiğini dile getirirler. Bunun üzerine Fedek hadisesi meydana gelmiş olur. (Buhari, Meğazi, 14, 38; Feraiz, 3, İtisam, 5)