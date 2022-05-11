İmam Gazzali'nin emirlere nasihatleri
Yetiştirdiği alimler ve mücadelesi ile tanınan İmam Gazzali, eserleri ile İslam'ın berrak bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunan büyük alimlerdendir. Gazzali'nin kaleme aldığı "Nasihatü'l Mülük" adlı eseri, devlet yöneticileri için bir kılavuz kitap olma özelliği taşır. Emirlere nasihat tarzında yazılan eser, devletin ne olduğundan, idarecilerinin halka karşı davranışlarına kadar pek çok hususta İslamiyet'in bakış açısını ortaya koyar.
Giriş Tarihi: 11.05.2022
10:23
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
11:45
İmam Gazzali kimdir?
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1058 - 1111 yılları arasında İmam Gazzâlî'nin tam adı, 'dir. Bugün Muhammed b. Ahmed El- Gazzâlî el- Tûsî Meşhed olarak bilinen Tus şehrinde doğan İmam, devrin önemli ilim merkezlerinde bulunarak İslami ilimlerin her alanında eğitim aldı.
◾ İslam tarihi metinlerinde ve tezkirelerde öne çıkan anlayışa göre İmam
Gazzâlî, yüksek bir anlayış kapasitesine sahip, ezber yeteneği kuvvetli bir alimdir. Hüccetü'l İslam olarak anılan Gazzâlî, "Ehl-i Sünnet"e karşı olan akımlara karşı gösterdiği çaba ile İslam tarihi içerisinde önemli bir yer tutar.
Hüccetü'l İslam ne demek?
Huccet, hüccet kelimesi
delil anlamına gelir. "İslam'ın Delili" manasına gelen tamlama İmam Gazzâlî'nin ilmi ve mücadeleci karakterini yansıtan bir sıfattır.
İmam Gazzâlî'nin mücadelesi
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Haricilik gibi zararlı akımlar karşısında "Ehl-i Sünnet İtikadı"nı hayatı pahasına savunan İmam Gazzâlî, yetiştirdiği talebeler ve yaydığı fikirler ile " Ehl-i Sünnet" düşüncesini besleyen önemli bir alimdir.
◾ Kendisini İslami ilimlerin her alanında yetiştiren
Gazzâlî bilhassa itikadi hususlara eğilerek " Ehl-i Sünnet" anlayışına hizmet eder. İslam tarihindeki en önemli simalardandır.
Gazali'den hayata dair 20 unutulmaz alıntı
Lider olan kimsenin üzerine en başta gerekli olan bu rütbe ve mevkie lâyık olup olmadığını ve bu büyük işin sevap ve günahının da ona göre olacağını hatırından çıkarmamasıdır. Çünkü liderlik büyük bir nimettir ve bu nimet üzerine başka nimetlerden hiçbiri tercih olunamaz.
İmam Gazzâlî
Gazali'nin ilmi çalışmaları