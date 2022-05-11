İmam Gazzali'nin emirlere nasihatleri

Lider olan kimsenin üzerine en başta gerekli olan bu rütbe ve mevkie lâyık olup olmadığını ve bu büyük işin sevap ve günahının da ona göre olacağını hatırından çıkarmamasıdır. Çünkü liderlik büyük bir nimettir ve bu nimet üzerine başka nimetlerden hiçbiri tercih olunamaz.

İmam Gazzâlî

Gazali'nin ilmi çalışmaları