İlk vahiyde Hz. Peygamber'in (SAV) yaşadıkları

🔸 "Hızlıca ve gizlice söylemek, işaret etmek, ilham etmek" manalarına gelen vahiy (vahy), terim olarak "Allah-ı Teala'nın bir emri, hükmü ya da bilgiyi peygamberine gizli olarak bildirmesi"dir. Vahiy sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de yetmişten fazla yerde fiil kalıplarıyla, altı yerde de "vahy" şeklinde geçer.

🔸 Allah'ın (CC) kullarına emirlerini bildirme yolları, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de üç şekilde görülür. Bunlar: Vahyetme, perde arkasından hitap etme ve elçi gönderip emirlerini bildirmedir.

İslamda sevap ve günah anlayışı