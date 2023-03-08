Hz. Peygamber'in (SAV) ashabıyla olan ilişkisi

🔸 Ashab, Hz. Peygamber'in (SAV) sohbetine nail olan kimseler anlamına gelir. Ashab kelimesi yerine sahabi kavramı sıkça kullanılır. "S-h-b" fiilinden türeyen sahabi, sözlükte "bir arada bulunan, sohbet eden, dost, arkadaş" veya "mekan ve zaman açısından birbirlerinden ayrılmayanlar" manalarındadır.

🔸 Sahabi ve ashab kelimeleri İslamiyet dönemi ile birlikte, Peygamber Efendimizi (SAV) görüp ona inanan kimseler için kullanılmaya başlar. Resul-i Ekrem (SAV), çevresindekilerden bahsederken "ashab" ve "sahabi" tabirini kullanmıştır. Hatta sahabe ve tabiin döneminde "sâhibü'n-nebî, ashâbü'n-nebî, ashâbü Resûlillâh, ashâbü Muhammed" gibi tamlamalara sık sık rastlanmıştır.

Medineli fedakâr sahabi: Ebu Talha (RA)