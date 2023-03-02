Hz. Peygamber'in hayatında istişarenin yeri

➤ Müslümanların hayat rehberi Kur'an-ı Kerim, hayatın her noktasında huzuru bahşedecek ilahi öğütleriyle toplumlar için bir saadet kaynağıdır. Beşeri ilişkilerden kişisel davranışlarımıza kadar hayatımızın her noktasına nüfuz eden nurani emirleri oldukça önemlidir.

➤ Hayatımızı yönlendirecek ve toplumu etkileyecek kararlarda bizim için yönlendirmelerin yer aldığı yüce kitabımızda istişare etmenin ve bir başkasına danışmanın ehemmiyeti çeşitli ayet-i kerimelerle vurgulanmıştır.

"Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever."

Al-i İmran Suresi 159. ayet-i kerime

↪ Tefsiri: "Yüce Allah ayrıca Hz. Peygamber'den (SAV) bir konuda karar vermeden önce onu arkadaşlarına danışmasını, onlarla tartışmasını ve istişare sonunda kararını verince artık Allah'a güvenerek uygulamaya geçmesini emretmektedir. Burada "iş hakkında onlara danış" şeklindeki ilâhî buyrukla Hz. Peygamber'in (SAV) şahsında bütün ümmete ve özellikle yöneticilere danışarak iş yapmaları emredilmiştir."

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