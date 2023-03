Hz. Peygamber'in hayatında istişarenin yeri

Hayatımızın her noktasında rehberimiz olan Peygamber Efendimiz (SAV) ashabından her sahabinin fikrine değer verir, yanına gelen her türlü insanı önemserdi. Resulullah (SAV) herhangi bir konuyla ilgili kararını vermeden önce o konuda uzman olan kişilerle istişare ederdi. İlk vahyi aldığında eşi Hz. Hatice (RANHA) ile konuştuktan sonra hareket eden Yüce Peygamberimizin (SAV) hayatındaki önemli düsturlardan biri istişare idi.