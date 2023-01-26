Hacet namazı nedir, kaç rekat kılınır? Hacet namazının faziletleri...

➤ Yaratılış gereği aciz ve kusurlu bir fıtrata sahip olan insanoğlu hayattaki her şeyden iyi veya kötü; maddi ve manevi olarak etkilenir.

➤ Bu etkinin zararlarından kurtulması için kulun Rabbi'ne (CC) yönelmesi, her hal ve durumunda O'ndan (CC) istimdat etmesi yani yardım dilemesi gerekir.

➤ Kulun bu vakitlerde Rabbi'ne (CC) bir ihtiyacının giderilmesi veya arzulanan bir hususun yerine gelmesi için kıldığı nafile namaza Hacet namazı denir.