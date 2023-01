Hacet namazı nedir, kaç rekat kılınır? Hacet namazının faziletleri...

Hacet namazı nasıl kılınır?

➤ İsteğe bağlı olarak iki, dört ve on iki rekat şeklinde kılınabilecek olan Hacet namazının birinci rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsi, diğer üç rekatında da birer Fatiha ile birer İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

➤ Namazın ardından Peygamber Efendimiz'in (SAV) öğrettiği dua edilir:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ



"Hilim ve kerem sahibi Allah'tan (CC) başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı (CC) noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a (CC) mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım (CC) ! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!"

