Hacet namazı nedir, kaç rekat kılınır? Hacet namazının faziletleri...
Mübarek üç ayların hepimizi çepeçevre sarmasıyla ibadetlerimize daha dikkat etmeye ve özen göstermeye başladık. Mağfiretin, rahmetin ve feyzin kat kat üzerimize yağdığı bu zaman diliminde işlediğimiz her amel büyük anlamlar ifade ediyor. Peki bu günlerde herkesin kılmaya gayret ettiği hacet namazının hükmü ne? Hacet namazı ne için kılınır? Hacet namazının faziletleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 26.01.2023
16:31
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
16:38
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Yaratılış gereği aciz ve kusurlu bir fıtrata sahip olan insanoğlu hayattaki her şeyden iyi veya kötü; maddi ve manevi olarak etkilenir.
➤ Bu etkinin zararlarından kurtulması için
kulun Rabbi'ne (CC) yönelmesi, her hal ve durumunda O'ndan (CC) istimdat etmesi yani yardım dilemesi gerekir.
➤ Kulun bu vakitlerde
Rabbi'ne (CC) bir ihtiyacının giderilmesi veya arzulanan bir hususun yerine gelmesi için kıldığı nafile namaza denir. Hacet namazı
Hacet namazı ne zaman kılınır?
➤ Kelime anlamı olarak
"ihtiyaç duyulan şey" anlamına gelen hacet kavramı Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda üç ayet-i kerimede geçer. Hadis-i şeriflerde de yer bulan bulan Hacet namazı müminler için oldukça önemlidir.
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Kimin Allah (CC) tarafından veya hemcinsi olan biri tarafından giderilecek bir ihtiyacı varsa usulüne uygun abdest alıp iki rek'at namaz kılsın, arkasından Allah'a (CC) hamdedip Peygamber'e salavat getirsin ve şöyle desin: Halîm ve kerîm olan Allah'tan (CC) başka ilâh yoktur. Büyük arşın rabbi olan Allah'ı (CC) yüceltir, âlemlerin rabbi olan Allah'a (CC) hamdederim. Senden rahmetine ve affına ulaştıracak davranışlarda bulunmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, her türlü günahtan sâlim olmayı diliyorum. Bende bağışlamadığın günah, gidermediğin keder ve karşılamadığın rızâna uygun bir ihtiyaç bırakma, ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah!(CC) "
(İbn Mace, "İkametü's-salat", 189; Tirmizi, "Vitir", 17; Hakim, I, 320)
Nafile namaz nedir, nasıl kılınır?
➤ Peygamber Efendimiz (SAV) ayrıca ama
olan gözlerinin açılması için yanına gelen birisine usulüne uygun abdest almasını ve iki rekat namaz kılıp şöyle dua etmesini söylemiştir:
"Allah'ım (CC) ! Rahmet peygamberi Muhammed vasıtasıyla senden diliyor ve sana yöneliyorum. Ya Muhammed (SAV) ! Bu ihtiyacımın giderilmesi için seninle rabbime yöneldim. Allahım (CC) , onun hakkımdaki şefaatini kabul et!"
(İbn Mace, "İkametü's-salat", 189; Tirmizi, "Daʿavat", 118; Hakim, I, 313)
Nafile namaza dair sıkça sorulan 16 dini soru
Hacet namazının mahiyeti nedir?
➤ Allah'a (CC) yalvarma ve yakarma vakti olan
Hacet namazı esasında kulun meramını, her şeyi herkesten daha iyi bilen Rabbi'ne (CC) anlattığı, ondan medet dilediği bir zaman dilimidir.
➤ Hacet namazı aslında
ihtiyaç duyulan isteğin gerçekleşmesi için değil, kulluk vazifesinin ve ibadet vaktinin gelmesiyle eda edilir.
➤ Akşam olup güneşin batmasıyla akşam namazının vakti geldiği gibi,
bir musibet isabet edip veya bir ihtiyaç doğmasıyla da hacet namazının vakti girmiş olur.
Peygamber Efendimiz'in tuttuğu nafile oruçlar
Hacet namazına nasıl niyet edilir?
➤ Bir nafile namaz olan Hacet namazına niyet ederken
"Niyet ettim Allah (CC) rızası için Hacet namazı kılamaya veya nafile namazı kılmaya" diyerek niyet edilebilir. Ardından tekbir getirilerek ilk rekatında Fatiha Suresi ve sonra üç adet Ayetü'l-kürsi okunur.
Orucun geçerlilik şartları nelerdir?
Hacet namazı nasıl kılınır?
➤ İsteğe bağlı olarak
iki, dört ve on iki rekat şeklinde kılınabilecek olan Hacet namazının birinci rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsi, diğer üç rekatında da birer Fatiha ile birer İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.
➤ Namazın ardından Peygamber Efendimiz'in (SAV) öğrettiği dua edilir:
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
"Hilim ve kerem sahibi Allah'tan (CC) başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı (CC) noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a (CC) mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım (CC) ! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!"
(Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)
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