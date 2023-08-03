Genç Osman'ın Resulullah (SAV) sevgisi

💠 Hz. Peygamber'i (SAV) övmek maksadıyla yazılan şiirler olan naatlar, her dönemde Müslüman şairlerin telifine en çok dikkat ettiği edebi türlerden biri oldu.

💠 Her Müslüman şair şiir dilinin kuvvetini ve içindeki sevgiyi en güzel şekilde ortaya çıkarabilmek için naat yazdı. Bu naat şairleri içinde Osmanlı padişahları da vardı.

OSMANLI'NIN ŞAİR SULTANLARI