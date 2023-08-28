Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinde öne çıkan eserler

🔹 Kılıcın ve kalemin sultanı olarak anılan Fatih Sultan Mehmed, kitaplara hayran bir Osmanlı padişahıydı. Yeni telif edilen eserlerden klasik olarak addedilen eserlere dek geniş bir kütüphane tesis eden Sultan, vaktinin ciddi bir kısmını burada geçiriyor ve önemli okumalar yapıyordu.

🔹 Bu yönüyle kalem ve kılıç ikilemini sağlamda tutan hünkar, hem cihan devletinin temellerini sağlamlaştırıyor hem de kendisinden sonra gelecek kuaklara bir kılavuz hazırlıyordu. Sizler için Fatih Sultan Mehmed Han'ın kütüphanesinde öne çıkan eserleri araştırdık.

Bir şair sultan: Avni mahlasıyla Fatih Sultan Mehmet